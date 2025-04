iOS 19 sarà tutto nuovo: un video svela interfaccia e icone

Dopo la delusione dei ritardi delle funzionalità legate ad Apple Intelligence ed uno sviluppo non proprio idilliaco di iOS 18, Apple potrebbe essere in procinto di lanciare uno dei più grandi aggiornamenti di sempre con la prossima versione del sistema operativo per iPhone. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, iOS 19 apporterà una grande mole di cambiamenti al design, alle app e alla navigazione dell’OS, paragonabile soltanto a quella avvenuta con iOS 7.

Nuovo design, nuove app e navigazione semplificata in arrivo con iOS 19

Crediti: Apple

Stando alle informazioni condivise da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, sia iOS 19 che macOS 16 introdurranno grandissimi cambiamenti, cercando di unificare l’esperienza utente con un’interfaccia grafica comune che possa risultare piacevole alla vista ma anche particolarmente semplice da navigare ed utilizzare. Le novità “andranno ben oltre un nuovo linguaggio di design e modifiche estetiche“, con aggiornamenti per le icone, i menu, le app, le finestre e i pulsanti di sistema.

Come anticipato dai rumor qualche mese fa, la nuova interfaccia potrebbe avvicinarsi molto a quella proposta con visionOS per Apple Vision Pro, con l’obiettivo di avere maggiore coerenza grafica e semplificare il modo in cui gli utenti navigano e controllano i loro dispositivi. Stando a quanto condiviso da Gurman, inoltre, gli alti dirigenti di Apple sembrerebbe molto fiduciosi per la riuscita della nuova interfaccia, tanto da sostenere che “gli utenti ameranno in nuovo look“. L’idea sembrerebbe essere quella di creare qualcosa che piaccia sia alle centinaia di milioni di utenti attuali sia ai nuovi clienti che la compagnia spera di aggiungere nei prossimi anni.

In un filmato realizzato da Jon Prosser, inoltre, possiamo dare un primo sguardo a quello che potrebbe essere il design del nuovo sistema operativo. Proprio come anticipato, lo stile dovrebbe essere molto più simile a quello di visionOS, con delle schermate “glassy” (effetto vetro) e forme tondeggianti. La tastiera, fra tutti gli altri particolari, sembra addirittura fluttuare con questo nuovo design, mentre alcune grafiche con questo stile è possibile osservarle già nelle app Sports e Inviti di Apple.

Crediti: Apple

Molti utenti ed esperti di settore, tuttavia, sono convinti che Apple abbia già lanciato il primo teaser per iOS 19 e il design di tutti gli altri sistemi operativi che verranno aggiornati nel corso di quest’anno. Il poster di presentazione della WWDC 25, infatti, riporta gli stessi elementi di design che potrebbero caratterizzare la nuova versione del sistema operativo per iPhone: colori sgargianti ed uno stile “glassy” per l’effetto vetro. Secondo quanto riportato da Mark Gurman, inoltre, il nome in codice di iOS 19 sarebbe “Solarium“, ovvero (al netto dello strumento abbronzante che tutti conosciamo) un riferimento alle stanze con pareti di vetro utilizzate per massimizzare gli effetti del sole.

Jon Prosser, inoltre, con un nuovo video ha mostrato nuovamente quello che potrebbe essere il design dell’interfaccia e delle icone di iOS 19. Il nuovo filmato approfondisce come Apple stia cercando di applicare delle linee più morbide, quasi tondeggianti, al sistema operativo mobile di iPhone, con un’interfaccia che sembra fluttuare sullo sfondo dello smartphone.

L’annuncio dei nuovi sistemi operativi è previsto per il mese di giugno, quando si terrà l’annuale WWDC dedicata agli sviluppatori. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche mese.

Ultimo aggiornamento: 8 aprile

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le