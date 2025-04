Apple lancia iOS 18.5 Beta 4: tutte le novità

Prosegue senza sosta lo sviluppo di iOS 18.5, il nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile di Apple che sembra non sia destinato ad introdurre particolari novità per gli iPhone di tutto il mondo. Anche questa Beta 4, infatti, risulta essere piuttosto scarna per quanto riguarda nuove funzioni o cambiamenti sostanziali.

iOS 18.5 è sempre più vicino, ma le novità saranno poche

Crediti: Gizchina.it

iOS 18.5 Beta 4 (build 22F5068a) è disponibile da oggi per tutti gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program. Come accaduto per la Beta 3, tuttavia, anche questa nuova versione di test non introduce cambiamenti sostanziali, con le novità che saranno probabilmente riservate per l’arrivo del prossimo grande aggiornamento. Nelle righe di codice, però, sono stati scoperti nuovi riferimenti all’inedito wallpaper per il Pride 2025, che dovrebbe essere rilasciato a breve.

Per effettuare il download di iOS 18.5 Beta 4 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e selezionare il canale dedicato, in questo caso “Developer Beta”. L’arrivo della versione finale sembrerebbe essere prevista per il mese di maggio, quindi questa potrebbe essere una delle ultime versioni beta.

