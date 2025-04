Apple lancia iOS 18.5 Beta 3: tutte le novità

Con la Pasqua ormai alle spalle, per Apple è il momento di continuare lo sviluppo di iOS 18.5 proponendo agli sviluppatori una nuova beta da mettere sotto torchio. Dopo ogni versione di test, tuttavia, sembra essere sempre più evidente che questo aggiornamento non includerà grandi novità, ma servirà a rendere più piacevole l’esperienza d’uso del sistema operativo con risoluzione di problemi e bug fix.

Poche novità per iOS 18.5 Beta 3, ma l’aggiornamento è più vicino

Crediti: Gizchina.it

iOS 18.5 Beta 3 (build 22F5053j) è disponibile da oggi per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18. Le novità in questa nuova versione di prova per gli sviluppatori sono veramente ridotte all’osso, segno tangibile del fatto che questo aggiornamento sarà probabilmente da considerare “minore“, rispetto a quanto avvenuto con le precedenti patch.

Per effettuare il download di questa nuova Beta 3 è possibile recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi selezionare il canale Developer Beta (dopo aver effettuare l’iscrizione all’Apple Developer Program). Al momento questa nuova versione di test non è ancora disponibile nel canale Public Beta per gli iscritti all’Apple Beta Program.

