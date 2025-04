Apple lancia iOS 18.5 Beta 2: tutte le novità

Dopo una pausa di una settimana, Apple torna a fornire agli sviluppatori una nuova beta di iOS 18, proseguendo nello sviluppo dell’aggiornamento che potrebbe essere lanciato già nel mese di maggio. Proprio come in Beta 1, anche in iOS 18.5 Beta 2 le novità sembrano scarseggiare, con piccoli cambiamenti che riguardano principalmente le interfacce grafiche delle app del sistema.

Ancora poche novità per iOS 18.5: sarà un aggiornamento minore?

Crediti: Gizchina.it

iOS 18.5 Beta 2 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18 tramite il canale “Developer Beta” riservato agli sviluppatori. Come accaduto per la prima versione di test, anche questa seconda beta non introduce cambiamenti sostanziosi, ma si limita a correggere alcuni problemi e a sistemare l’interfaccia di alcune app.

Risolto un problema con l’audio lossless su AirPods Max

Rimosso nuovamente il pulsante recupera tutto del cestino dell’app Foto

Migliorati dettagli grafici delle categorie dell’app Mail

Per effettuare l’aggiornamento non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” per poi selezionare il canale “Developer Beta” e proseguire con l’installazione di iOS 18.5 beta 2.

