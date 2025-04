iOS 18.4 disponibile da oggi: arriva ufficialmente Apple Intelligence in Italia

Apple ha ampiamente mantenuto le promesse e, addirittura con un giorno di anticipo rispetto al previsto, ha pubblicato il nuovo aggiornamento iOS 18.4 che porta ufficialmente l’intelligenza artificiale della compagnia di Cupertino anche nel nostro paese. Apple Intelligence, infatti, è da oggi disponibile anche in Italia sui dispositivi iPhone, iPad e Mac compatibili.

Inizia ufficialmente l’era di Apple Intelligence anche in Italia

Crediti: Gizchina.it

Dopo un periodo di testing durato poco più di un mese, iOS 18.4 è finalmente disponibile per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18. L’aggiornamento introduce ufficialmente Apple Intelligence nel nostro paese, ma non tutti i dispositivi sono compatibili con l’intelligenza artificiale di Cupertino: per maggiori informazioni potete consultare il nostro approfondimento. Di seguito il changelog completo.

Apple Intelligence disponibile in Europa

Apple Intelligence supporta francese, tedesco, italiano, portoghese (Brasile), spagnolo, giapponese, coreano e cinese (semplificato)

Aggiunte le Priority Notifications

Nuovi stili per Image Playground

Accesso a Visual Intelligence tramite pulsante Azione o Comandi Rapidi

Riepilogo recensioni in App Store

Suggerimenti per Scrivi a Siri

Nuove animazioni per Scrivi a Siri

Pulsante per Genmoji nella tastiera

Nuove emoji

Per installare questa nuova versione è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“ per poi proseguire con il download di iOS 18.4.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le