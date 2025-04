iOS 18.4.1 in arrivo: Apple prepara un nuovo aggiornamento minore

Nonostante l’ultimo aggiornamento di iOS 18 abbia ricevuto oltre un mese di beta testing, sembra non essere immune da problemi e bug che stanno affliggendo gli utenti negli ultimi giorni. Per questo motivo, Apple sta lavorando al lancio della nuova versione di iOS 18.4.1 che proverà a mettere una pezza ai problemi dell’ultimo aggiornamento.

Apple punta a correggere bug e problemi con il nuovo iOS 18.4.1

Crediti: Apple

Le prove dello sviluppo di questo nuovo aggiornamento sarebbero emersi dai log Analytics dei più popolari portali web dedicati ad Apple, con iOS 18.4.1 che avrebbe iniziato a fare capolino già nel corso dei giorni scorsi. Al momento, tuttavia, non è possibile sapere quali saranno le novità di questa patch, se non che si tratterà sicuramente di un aggiornamento minore votato alla risoluzione dei problemi.

Purtroppo, non sappiamo ancora quando questo aggiornamento sarà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi un lancio già nei prossimi giorni, o al massimo nel giro di qualche settimana. In sviluppo, infatti, è già entrata anche la prima beta di iOS 18.5 con la versione finale che potrebbe essere lanciata nel mese di maggio.

