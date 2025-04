Apple lancia iOS 18.4.1: risoluzione dei bug e miglioramenti alla sicurezza

Come anticipato da rumor e leak, Apple ha lanciato in queste ore un nuovo aggiornamento minore per il sistema operativo di iPhone che mira a risolvere alcuni bug e a migliorare la sicurezza. Con iOS 18.4.1, infatti, la compagnia di Cupertino ha risolto dei problemi di connettività con i sistemi di infotainment e corretto alcune falle che potevano essere sfruttate per prendere il controllo del dispositivo.

Aggiornate subito il vostro iPhone per migliorare la sicurezza di iOS 18

iOS 18.4.1 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18 e, in qualità di aggiornamento minore, non introduce nuove funzionalità. Questa nuova patch, infatti, corregge un fastidioso bug che impediva la corretta connessione di CarPlay ai sistemi di infotainment, oltre a risolvere dei problemi di sicurezza che potevano compromettere l’integrità dei dispositivi.

Risolto un bug che causava frequenti disconnessioni di CarPlay

Risolta la falla CVE-2025-31200

Risolta la falla CVE-2025-31201

L’installazione di questo aggiornamento è caldamente consigliato a tutti, e potrà essere effettuata recandosi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” per proseguire con il download di iOS 18.4.1.

