Apple Account Card arriva anche in Italia: offerta di benvenuto con un mese gratis di Apple Music

Nel “lontano” 2022, Apple ha lanciato un servizio che per molto tempo è rimasto una esclusiva per gli Stati Uniti ma che in questi giorni è finalmente approdato anche in Europa. Stiamo parlando di Apple Account Card, ovvero una carta virtuale da inserire nel Wallet per usufruire liberamente nel credito residuo sul proprio account personale, ovvero quello che si utilizza per l’acquisto delle app da App Store.

Con Apple Account Card le spese si fanno anche fuori dall’App Store

Crediti: MacRumors

Dopo che sviluppatore Nicolas Alvarez ha scoperto l’attivazione di Apple Account Card nel backend dei server della compagnia di Cupertino, infatti, la funzione risulta finalmente anche per Regno Unito, Svizzera, Spagna, Italia, Svezia e Austria. Da questi giorni, quindi, è possibile utilizzare il credito del proprio account anche per fare acquisti nei negozi offline oppure online anche nel nostro paese.

Apple Account Card, infatti, permette di creare una carta virtuale all’interno del Wallet, collegata direttamente al saldo residuo del proprio Apple Account. Il conto potrà essere ricaricato tramite l’acquisto della classiche Gift Card, oppure tramite una carta di credito/debito già collegato al proprio account.

Crediti: Gizchina.it

Il servizio Apple Account Card può essere attivato tramite l’app Wallet di Apple con un’offerta di benvenuto che permette di ricevere un mese gratis si Apple Music ricaricando almeno 25€ sul proprio account. Un’ottima occasione per iniziare subito a fare acquisti con la propria carta e godersi la propria musica preferita.

Ultimo aggiornamento: 22 aprile

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le