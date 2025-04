Su Android Auto arrivano anche i giochi mobile: ecco quali si potranno usare in macchina

Android Auto è sempre più popolare e negli ultimi mesi Google ha continuato a migliorare l’esperienza utente con nuove interfacce ed esperienze utente. Prossimamente, però, gli utenti che sfruttano il sistema operativo del robottino verde anche in macchina potranno godersi i giochi mobile anche sul proprio sistema di infotainment per ingannare la noia tra un’attesa e un’altra. Con un nuovo aggiornamento, infatti, Android Auto supporterà anche una lista (per il momento ridotta) di giochi casual e passatempo.

Angry Birds e Candy Crush sono ovunque, adesso anche su Android Auto!

Con il nuovo aggiornamento Android Auto 14.1, Google ha ufficialmente iniziato il rollout del supporto per i giochi mobile sul sistema di infotainment. L’aggiornamento è attualmente disponibile in versione beta tramite l’Android Auto Beta Program e permette di usufruire di una serie di titoli mobile solamente quando il veicolo è parcheggiato: al momento dell’accensione dell’auto, infatti, le app si chiudono automaticamente impedendone l’utilizzo. I giochi potranno quindi essere utilizzati solo a veicolo fermo (esattamente come dovrebbe essere) per evitare problemi di sicurezza. Al momento il catalogo dei giochi compatibili prevede:

Farm Heroes Saga

Candy Crush Soda Saga

Angry Birds 2

Beach Buggy Racing

Google potrebbe ampliare questa lista nel corso delle prossime settimane, ma al momento non si conoscono ancora le tempistiche per il rollout di questa funzionalità anche in versione stabile. Se volete provare i giochi mobile in Android Auto, potete provare ad effettuare l’iscrizione al tramite il Google Play Store, anche se solitamente il programma risulta essere sempre pieno: per funzionare, inoltre, il servizio ha bisogno di almeno Android 15.

Ultimo aggiornamento: 4 aprile

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le