AMD anticipa anche Apple: saranno suoi i primi chip a 2nm di TSMC

La nuova generazione di chip sta arrivando e AMD ha appena annunciato si essersi assicurata di essere tra i primi ad utilizzare il nuovo processo di produzione a 2nm di TSMC. La partnership tra l’azienda statunitense e quella taiwanese sembra essere sempre più forte, con i due CEO che hanno deciso di posare in foto insieme per annunciare il raggiungimento dell’accordo che porterà il nuovo AMD EPYC “Venice” sul mercato probabilmente già il prossimo anno.

AMD EPYC “Venice” sarà il primo chip con processo di produzione a 2nm

Crediti: AMD

Con un post social, Lisa Su (AMD) e CC Wei (TSMC) hanno annunciato che AMD sarà la prima a poter usufruire del processo di produzione N2 NanoSheet di TSMC, per la realizzazione dei processori AMD EPYC con il nome in codice “Venice”. Questo nuovo chip, infatti, ha finalmente superato la fase di tape out (progettazione) ed ha completato una prima fase di validazione. Questo significa che, probabilmente già nel 2026, AMD EPYC Venice sarà il primo chip a 2nm prodotto dall’azienda taiwanese.

AMD, in questo modo, sarebbe riuscita ad anticipare anche Apple, famosa per essere sempre tra le prime aziende a poter sfruttare le innovazioni tecnologiche di TSMC. La compagnia di Cupertino, quindi, non potrà usufruire immediatamente del processo di produzione a 2nm per i prossimi chip M6 che andranno probabilmente ad alimentare i Mac in arrivo anch’essi nel 2026. Per AMD è sicuramente un grande colpo, visto che il mercato delle CPU desktop volge sempre più dalla sua parte.

