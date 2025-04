Con la nuova AI di Amazon fare acquisti online diventa ancora più semplice

L’intelligenza sta cambiando molti aspetti della navigazione sul web ed uno di questo è sicuramente lo shopping. Gli agenti AI, infatti, stanno pian piano fornendo agli utenti modi sempre più veloci per acquistare i propri prodotti preferiti, ma Amazon ha deciso di alzare l’asticella con una nuova funzione chiamata Buy for Me che permette addirittura di fare acquisti da siti di terze parti.

Amazon Buy for Me è l’AI che fa acquisti sul web a posto vostro, da qualsiasi sito

Crediti: Amazon

Buy for Me è una nuova funzione alimentata dall’AI integrata direttamente nell’app di Amazon che permette agli utenti di cercare prodotti sia nel catalogo del celebre e-commerce, sia nel resto dei siti web più affidabili. Se un utente decide di procedere con l’acquisto da un sito di terze parti (solitamente siti ufficiali dei brand), il pagamento verrà effettuato direttamente tramite l’app, fornendo un modo sicuro di fare shopping.

Una volta che Amazon effettua l’acquisto per conto di un cliente, l’utente riceverà un’e-mail di conferma dell’ordine dallo store e potrà tracciare il suo ordine tramite la scheda Buy for Me nell’app Amazon. Consegna, resi e cambi e servizio clienti sono gestiti dallo store e i clienti possono contattare l’assistenza di terze parti per qualsiasi domanda riguardante il loro ordine.

Per completare la procedura d’acquisto, Buy for Me sfrutta i modelli di intelligenza artificiale di Amazon Nova e Anthropic, ma gli utenti mantengono comunque il controllo e stabiliscono quali azioni può compiere l’agente AI.

