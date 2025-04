Su AliExpress arrivano le Delizie di Pasqua: fino al 60% di sconto e coupon per un risparmio extra!

La Pasqua si avvicina e AliExpress ha deciso di festeggiare per tutto il mese di aprile con tante promozioni e novità. Iniziano oggi, infatti, le offerte delle “Delizie di Pasqua” la nuova promozione che per un’intera settimana permetterà di approfittare di sconti fino al 60% con coupon extra per massimizzare il risparmio.

Delizie di Pasqua: su AliExpress una settimana di sconti con coupon

Crediti: AliExpress, Canva

Dal 14 al 20 aprile 2025, su AliExpress sono attive le “Delizie di Pasqua“: una serie di offerte con sconti fino al 60% sui migliori prodotti disponibili sul celebre store online cinese. Per ottenere il massimo risparmio, tuttavia, è possibile anche sfruttare una serie di coupon che massimizzeranno lo sconto in base alla propria spesa.

ITAS3 – Sconto di 3€ su una spesa di 29€

– Sconto di 3€ su una spesa di 29€ ITAS6 – Sconto di 6€ su una spesa di 49€

– Sconto di 6€ su una spesa di 49€ ITAS12 – Sconto di 12€ su una spesa di 89€

– Sconto di 12€ su una spesa di 89€ ITAS20 – Sconto di 20€ su una spesa di 159€

– Sconto di 20€ su una spesa di 159€ ITAS30 – Sconto di 30€ su una spesa di 239€

– Sconto di 30€ su una spesa di 239€ ITAS40 – Sconto di 40€ su una spesa di 329€

– Sconto di 40€ su una spesa di 329€ ITAS50 – Sconto di 50€ su una spesa di 459€

Per tutte le informazioni su questa nuova promozione vi lasciamo alla pagina ufficiale di AliExpress, dove troverete anche tutti i prodotti in sconto e le migliori offerte disponibili al momento.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le