Su AliExpress arrivano le sorprese di Pasqua: sconti fino al 60% e coupon per tutti

Il periodo pasquale sta finalmente iniziando e AliExpress non si è lasciata sfuggire l’occasione per lanciare una nuova promozione con tantissimi sconti e coupon per massimizzare il risparmio. Che siate alla ricerca di un nuovo prodotto tech, oppure qualche utensile per la casa o un gadget da utilizzare all’aria aperta, AliExpress ha sicuramente quello che fa al caso vostro, a prezzi ultra competitivi!

Per AliExpress è già tempo di uova di Pasqua e la sorpresa sono le offerte!

Crediti: AliExpress

A partire da oggi e fino all’11 aprile, su AliExpress è disponibile la nuova promozione “Sorprese di Pasqua“, con tantissime offerte con sconti fino al 60% e nuovi coupon che aiuteranno a massimizzare il risparmio in base alla propria spesa. Grazie a questi codici sconto, infatti, è possibile ottenere un risparmio extra fino a 8€ con un carrello di almeno 69€.

EUES02 – 2€ di sconto su una spesa di 15€

– 2€ di sconto su una spesa di 15€ EUES03 – 3€ di sconto su una spesa di 29€

– 3€ di sconto su una spesa di 29€ EUES08 – 8€ di sconto su una spesa di 69€

Per tutte le informazioni sulla promozione e sui prodotti in sconto, vi lasciamo alla pagina ufficiale di AliExpress, dove troverete anche i coupon da applicare al vostro ordine per risparmiare ancora di più.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le