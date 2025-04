Pochissimi aggiornamenti ad Android 15: dopo oltre 6 mesi non supera il 5%!

Nel 2024 il consueto aggiornamento della versione di Android è arrivato con qualche settimana di ritardo, ma i dati di adozione del suo sistema operativo mobile di Google sembrano essere davvero impietosi. A distanza di 8 mesi dal lancio, infatti, il numero di dispositivi che hanno adottato fin da subito oppure hanno aggiornato ad Android 15 è davvero bassissimo, con la maggioranza di smartphone e tablet che sembrano utilizzare ancora Android 14.

Adozione bassissima per Android 15: non supera il 4.5% e nel 2025 arriva già Android 16!

Crediti: 9to5Google

La ricerca condotta dagli esperti di 9to5Google ha evidenziato come Android 15 sia arrivato praticamente su pochissimi dispositivi nel corso degli ultimi mesi, dopo essere stato rilasciato a settembre 2024 in AOSP e a metà ottobre per la prima volta sugli smartphone Google Pixel. Dopo 8 mesi, infatti, il sistema operativo mobile di Google più recente è fermo al 4.5%, mente la grande maggioranza dei dispositivi continua a far sfoggio della versione precedente, Android 14, che vanta uno share del 27.4%. Di seguito i dati con le ultime 6 versioni di Android.

Android 15 – 4.5%

Android 14 – 27.4%

Android 13 – 16.8%

Android 12 – 12.8%

Android 11 – 15.9%

Android 10 – 10.2%

La situazione sembra essere complicata, ma questi numeri (paradossalmente) sono già vecchi: in questi giorni, infatti, è finalmente arrivato l’aggiornamento One UI 7 di Samsung che ha portato il nuovo sistema operativo su numerosi dispositivi Galaxy. Non possiamo far altro che sperare che per Android 16, in arrivo già questo giugno 2025, la situazione possa migliorare sensibilmente, dato che la frammentazione degli OS Android è forse uno dei punti più deboli nel confronto con iOS di Apple.

