Adobe presenta Firefly 4: la generazione delle immagini è sempre più realistica

In occasione della conferenza tenuta oggi al MAX London di Londra, Adobe ha presentato ufficialmente i nuovi modelli text-to-image, text-to-video e text-to-vector che andranno a caratterizzare l’intelligenza artificiale di Firefly 4. Con questa nuova versione, l’AI di Photoshop e Illustrator diventa ancora più precisa ed in grado di creare immagini sempre più realistiche.

La nuova versione dell’AI di Adobe più generare immagini, video e file vettoriali

Crediti: Adobe

Secondo Adobe, Firefly 4 è “la versione più veloce, più controllabile e più realistica mai realizzata fino ad ora” ed offre la possibilità di per gli utenti di creare immagini con una risoluzione 2K mantenendo sempre il controllo dello stile, il formato, la dimensione e l’angolo di ripresa. Rispetto al modello precedente, infatti, questa nuova versione è più veloce ed efficiente, ma i prompt richiedono più dettagli per poter generare l’immagine perfetta.

Questa intelligenza artificiale può essere sfruttata in Adobe Express, Photoshop e Illustrator, consentendo agli utenti di creare immagini, video e file vettoriali direttamente dalle app che utilizzano di più. In aggiunta, Adobe ha lanciato anche la nuova piattaforma Firefly Boards per la collaborazione in tempo reale, mentre ha annunciato di essere ancora a lavoro per le app ufficiali per iOS e Android.

