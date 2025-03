YouTube tenta il tutto per tutto: video con DRM per bloccare i download e gli AdBlock

La guerra agli AdBlock intrapresa da Google e YouTube starebbe per vedere lo schieramento di una nuova arma che potrebbe chiudere in via definitiva la questione. Stando agli ultimi cambiamenti nel codice della celebre piattaforma di streaming video, infatti, il team di Big G starebbe seriamente pensando di applicare una nuova forma di protezione ai filmati online, in modo da bloccare non solo gli strumenti per rimuovere la pubblicità, ma anche il download dei video.

DRM per tutti i video? L’offensiva di YouTube chiuderebbe la guerra contro AdBlock e download

Gli sviluppatori di yt-dlp, celebre strumento utilizzato per scaricare video da YouTube e visualizzarli offline, hanno scoperto che Google starebbe testando nuovi modi di limitare l’accesso ai filmati per i downloader e per gli utenti che utilizzano gli AdBlock. L’esperimento considerato “più pericoloso” è quello di applicare un DRM a tutti i filmati presenti sulla piattaforma, includendo anche quelli con licenza CC (Creative Commons).

Questa soluzione impedirebbe completamente l’accesso a YouTube per le app di terze parti, inibendo il download dei video e bloccando l’efficacia di qualsiasi AdBlock gli utenti possano utilizzare. Per decriptare il DRM, infatti, è necessaria una chiave che soltanto YouTube potrà possedere, limitando l’accesso ai video alle sole app ufficiali e al sito web (come avviene per esempio per Netflix, Disney+ e le altre piattaforme).

Al momento si tratterebbe soltanto di esperimenti e non sappiamo se queste nuove misure di protezione verranno effettivamente applicate: per gli utilizzatori di AdBlock e versioni alternative di YouTube, tuttavia, sembrano stiano per arrivare tempi decisamente duri.

