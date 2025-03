Nuova funzione per YouTube Premium: in arrivo la condivisione dei video senza pubblicità

La pubblicità su YouTube è diventata sempre più invadente e, con gli AdBlock sempre più messi all’angolo, l’unica soluzione per una visione ad-free è diventata la sottoscrizione all’abbonamento Premium. Per fortuna, però, gli utenti che sfruttano questo servizio potranno presto condividere con gli amici un po’ del loro abbonamento, grazie ad una nuova funzionalità in arrivo.

Gli utenti Premium potranno condividere con gli amici 10 video di YouTube senza pubblicità

Crediti: YouTube

Gli utenti abbonati a YouTube Premium potranno condividere con amici, familiari e conoscenti fino a 10 video al mese, privi di qualsiasi tipo di pubblicità. Questa funzione è attualmente in fase di test come esperimento e non è ancora chiaro se diventerà una funzione disponibile effettivamente per tutti gli abbonati oppure no.

Ogni video condiviso con gli amici potrà essere guardato fino a 10 volte senza pubblicità, mentre inviare un filmato ad-free ad un amico sarà semplice quanto condividere un link. Dalle app mobile di YouTube, infatti, è possibile scegliere dal menu “Condividi” la nuova opzione “Condividi senza pubblicità“, copiare il link ed inviarlo alla persona interessata.

Al momento questa funzione è disponibile per alcuni membri selezionati in Argentina, Brasile, Canada, Messico, Turchia e Regno Unito, per un tempo limitato (seppur non siano stati ancora chiarite le tempistiche). Al momento non sappiamo se questa funzionalità arriverà anche in Europa (e in Italia).

