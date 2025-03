YouTube si vede male su iPhone? Google lavora già per risolvere il bug

Se in questi giorni avete notato un calo della qualità dei video di YouTube sul vostro iPhone, non siete di sicuro soli. In rete infatti sono arrivate molte segnalazioni di utenti che, nonostante non ci siano problemi con la connessione ad internet, non riescono a visualizzare correttamente e con una qualità adeguata i filmati sulla celebre piattaforma di streaming. Per fortuna, però, Google sembra essere già al corrente della situazione e sta lavorando per risolverla.

Video di YouTube in bassa qualità su iPhone: in arrivo un fix

Crediti: Canva

Le segnalazioni da parte degli utenti arrivate in rete in questi giorni riportano una situazione piuttosto fastidiosa durante la visione dei video su YouTube tramite iPhone. In particolar modo, i filmati sarebbero bloccati a risoluzioni molto basse, con fastidiosi buffering quando si prova ad aumentare la qualità. Appurato che non si trattasse di un problema di connessione, Google ha riconosciuto il bug ed è già a lavoro per risolvere le seguenti problematiche.

Streaming a 144p o 360p nonostante una connessione ad internet veloce

Buffering quando si passa ad una qualità superiore

Qualità video scadente su iOS, desktop o smart tv

Al momento, purtroppo, non è stata ancora fornita una tempistica, ma non possiamo far altro che sperare in un aggiornamento già nelle prossime ore.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le