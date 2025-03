Questi Xiaomi, Redmi e POCO non riceveranno più aggiornamenti (da aprile)

Col passare degli anni la casa di Lei Jun ha migliorato notevolmente il suo supporto software, fino ad arrivare a 4 grandi aggiornamenti di Android e 6 anni di patch di sicurezza (questo con la serie Xiaomi 15). Ovviamente questa politica cambia in base alla serie di appartenenza e al brand; inoltre è andata migliorando col tempo e ci sono dispositivi più vecchi che non sono stati altrettanto fortunati. Aspettando le prossime novità della compagnia cinese, andiamo a scoprire quali saranno gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che non saranno più supportati a partire dal mese di aprile 2025.

Ecco quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO termineranno il supporto software a partire dal mese prossimo

Crediti: Redmi

Gli smartphone che entrano nella fase finale del supporto sono quelli che non riceveranno più aggiornamenti di alcun tipo. Quindi questi terminali non solo non potranno ricevere nuove versioni di Android ma nemmeno update dedicati alla sicurezza. Ovviamente questo può cambiare in base alle esigenze della casa cinese, ma nel complesso quando termina il supporto ad un modello conviene passare ad un telefono nuovo. In alternativa, se siete tra gli utenti più smanettoni ed esperti tech, è possibile dare nuova vita al vostro Xiaomi grazie al modding. Comunque, bando alle ciance, ecco quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO non riceveranno più aggiornamenti a partire dal mese di aprile 2025.

Ufficiale: questi Xiaomi non riceveranno più aggiornamenti

Xiaomi 11i

Xiaomi 11 HyperCharge

Redmi 10A

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi K50 Gaming

POCO F4 GT

POCO M4 5G

Vi ricordiamo che potete scoprire quanti anni di aggiornamenti Android e di sicurezza riceverà il vostro dispositivo del brand: basta dare un’occhiata ad uno dei nostri approfondimenti dedicati (aggiornati ad ogni nuova uscita).

