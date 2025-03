Redmi Note 14S: nuovo budget phone Xiaomi in arrivo, ma sappiamo già tutto

Siamo all’ultimo giorno del MWC 2025 e di novità Xiaomi ne abbiamo avute a bizzeffe (i nuovi top di gamma, la serie Xiaomi Pad 7 e vari accessori dell’ecosistema) eppure non c’è mai abbastanza. Ora ci si mettono anche i leak, questa volta dedicati al prossimo budget phone del brand: Redmi Note 14S è in dirittura d’arrivo, avrà un prezzo contenuto e non si farà mancare (quasi) niente.

Redmi Note 14S: leak completo per il nuovo smartphone economico di Xiaomi, con immagini, specifiche e prezzo

Le indiscrezioni su Redmi Note 14S arrivano da Roland Quandt, uno degli insider più affidabili: c’è sempre una dose di incertezza, ma il tutto può essere considerato come “ufficioso”. Nonostante la sua natura da budget phone solo 4G, il prossimo Redmi avrebbe dalla sua un’interessante fotocamera da 200 MP mentre lato hardware ci sarebbe un chipset Helio G99 Ultra, il tutto alimentato da 5.000 mAh di batteria con il supporto alla ricarica rapida da 67W. Comunque non è tutto oro ciò che luccica: si tratta infatti di un rebrand di Redmi Note 13 Pro 4G, lanciato in Italia lo scorso anno.

Tuttavia il dispositivo presenta una modulo fotografico leggermente diverso e in parte ridisegnato; secondo l’insider arriverà in Europa ma per il momento non è dato di sapere se e quando farà capolino in Italia. Nel frattempo in basso trovate la scheda tecnica presunta, mentre per il prezzo di Redmi Note 14S si parla di circa 240€.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 161,1 x 74,95 x 7,98 mm per 188 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 1.920 Hz, luminosità fino a 1.300 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass 5

da (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a , PWM Dimming a 1.920 Hz, luminosità fino a 1.300 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass 5 SoC MediaTek Helio-G99 Ultra a 6 nm

a 6 nm CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MC2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di ROM UFS 2.2 espandibile via microSD fino a 1 TB

di ROM UFS 2.2 espandibile via fino a 1 TB Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 67W

con ricarica rapida Tripla fotocamera da 200 + 8 + 2 MP f/1.4-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro

f/1.4-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro Selfie camera da 16 MP f/2.2

f/2.2 Connettività dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, ingresso mini-jack, speaker stereo Dolby Atmos, sensore IR

Software HyperOS 1 e Android 14

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le