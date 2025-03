Redmi A5 mostrato per la prima volta: foto e prezzi del nuovo budget phone Xiaomi

Il prossimo budget phone targato Xiaomi è servito: Redmi A5 si mostra per la prima volta tra teaser ufficiali e immagini dal vivo, con una sfilza di indiscrezioni che ne anticipano design, specifiche e perfino il prezzo. Ecco tutto quello che sappiamo finora, in attesa dell’uscita (fissata comunque tra una manciata di giorni).

Redmi A5 tra design, caratteristiche e prezzo: cosa sappiamo del prossimo Xiaomi economico

Crediti: Mobile Sales Center, Barishal (Facebook)

Nonostante manchino ancora alcuni giorni all’uscita, da un lato Xiaomi ha iniziato ad anticipare il lancio di Redmi A5 con dei teaser ufficiali ma dall’altro il dispositivo è già nella mani di diversi rivenditori. Questi hanno pubblicato foto e specifiche, consentendoci di avere una panoramica quasi completa (con tanto di dettagli sui prezzi). Al momento si parla solo della versione 4G ma è probabile che successivamente arrivi anche una variante dotata di connettività 5G (ricordiamo che per ora Redmi A4 è lo smartphone 5G più economico del brand).

Il budget phone cambia completamente stile, con una doppia fotocamera inserita in un modulo a capsula (anziché circolare, come nel predecessore). La parte frontale è occupata da un ampio schermo LCD da 6,88″ di diagonale con refresh rate a 120 Hz. Tra le altre caratteristiche abbiamo un chipset Unisoc T7250, 5.200 mAh di batteria, una fotocamera da 32 MP ed un lettore d’impronte digitali posizionato di lato.

Crediti: Facebook

Il debutto di Redmi A5 (4G) è fissato per il 20 marzo, ma per il momento solo in alcuni mercati asiatici. Si parla di prezzi di circa 83€ e 98€ al cambio attuale, rispettivamente per le configurazioni da 4/64 GB e 6/128 GB. Si tratta di un entry level particolarmente economico che dovrebbe essere lanciato in altri mercati con il nome di POCO C71 (ma per ora non ci sono dettagli).

Redmi A5 (4G) – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – /

Certificazione IP/

Display LCD da 6,88″ HD+ con refresh rate a 120 Hz

con refresh rate a Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC Unisoc T7250 a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core 2 x 2,0 GHz – Cortex-A75 6 x 1,8 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP1

4/6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite Batteria da 5.200 mAh con ricarica da 18W (in confezione c’è un caricatore da 15W)

con ricarica da (in confezione c’è un caricatore da 15W) Fotocamera da 32 + 2 MP

Selfie camera da 8 MP

Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, Speaker mono, USB-C, GPS, ingresso mini-jack, NO NFC

Software Android 14 con Xiaomi HyperOS 1

