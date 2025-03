Ecco POCO F7 Ultra: è il primo super flagship del brand di Xiaomi

Ormai il primo modello Ultra realizzato dal brand partner di Xiaomi è in dirittura d’arrivo e sappiamo praticamente tutto (grazie alle indiscrezioni). POCO F7 Ultra si fa ancora più vicino con questa immagine render che ne svela il possibile design: nulla di nuovo o trascendentale, ma l’eleganza c’è ed è anche tanta.

POCO F7 Ultra, design svelato: ecco com’è fatto il primo super flagship del brand partner di Xiaomi

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, il top di gamma di POCO arriverà in versione Global prossimamente e non sarà un modello inedito. POCO F7 Ultra dovrebbe presentarsi come la versione occidentale di Redmi K80 Pro, di conseguenza specifiche e design sarebbero noti. E infatti la prima immagine render del telefono si muove proprio in questa direzione: la scocca è identica a quella del cucino cinese, fatta eccezione per lo stiloso anello dorato intorno al modulo fotografico e al logo del brand (in questo caso POCO anziché Redmi). Il comparto comprende tre sensori (di cui un teleobiettivo), affiancati dal doppio flash LED.

Frontalmente ci sarebbe uno schermo piatto (OLED da 6,67″) con un punch hole centrale per la selfie camera. Ci si aspettano specifiche da top di gamma, con lo Snapdragon 8 Elite (quindi avremo a che fare con il primo vero flagship dell’azienda); il modello Ultra non arriverebbe da solo ma dovrebbe essere accompagnato da POCO F7 Pro.

Scheda tecnica presunta

dimensioni 160.26 x 74.95 x 8.39 mm con un peso 217 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED TCL M9 da 6,67″ 2K (3200 x 1440 pixel), refresh rate a 120 Hz , 526 PPI, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit

TCL M9 da (3200 x 1440 pixel), refresh rate a , 526 PPI, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica da 120W e ricarica wireless da 50W

con ricarica da e ricarica da 50W fotocamera da 50 + 32 + 50 MP con Light Fusion 800 (f/1.6), OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e teleobiettivo /macro con OIS e zoom ottico 2,5X Samsung S5KJN5 (f/2.0)

con Light Fusion 800 (f/1.6), OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e /macro con OIS e zoom ottico 2,5X Samsung S5KJN5 (f/2.0) selfie camera OV20B da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

