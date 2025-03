POCO F7 e Redmi Pad 2 sono le prossime novità Xiaomi in arrivo

Manca ormai pochissimo al debutto del nuovissimo POCO F7 Ultra, il primo vero top di gamma del brand partner di Xiaomi. Nel frattempo arrivano conferme sul modello base della serie (che farà capolino in un secondo momento) e novità anche per quanto riguarda il futuro dei tablet di fascia media, con Redmi Pad 2.

POCO F7 e Redmi Pad 2 certificati: cosa sappiamo dei nuovi dispositivi di Xiaomi

Crediti: @erenylmaz075

Il lancio di POCO F7 Pro e F7 Ultra è fissato per il 27 marzo, anche in Italia, ma noi guardiamo già al futuro. POCO F7 è stato certificato in versione Global con il numero di modello 25053PC47G mentre la presenza del nome commerciale conferma l’identità del telefono. Dovrebbe trattarsi del rebrand occidentale di Redmi Turbo 4 Pro, dispositivo ancora inedito ma in arrivo ad aprile in Cina. Dovrebbe essere tra i primi con a bordo lo Snapdragon 8s Elite ed avere dalla sua una super batteria da oltre 7.500 mAh.

Crediti: Xpertpick

L’altra novità certificata è Redmi Pad 2: dopo l’uscita di Xiaomi Pad 7 e 7 Pro è tempo di guardare anche alla fascia media. Il nuovo tablet della compagnia è stato certificato in versione Global (e in Europa) ma purtroppo mancano dettagli sulle specifiche. Sappiamo che avrà il Wi-Fi Dual Band e la connettività Bluetooth, il software sarà HyperOS 2.1 con Android 15 ed abbiamo un accenno del design. Per quanto riguarda l’uscita, il debutto sarebbe previsto per il mese di aprile.

POCO F7 – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – /

certificazione IP68

display Flat OLED da 6,83″ 1.5K+ con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i

da con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (LiquidCool 4.0)

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Elite a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,21 GHz – Cortex-X4 3 x 3,01 GHz – Cortex-A720 2 x 2,80 GHz – Cortex-A720 2 x 2,02 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 825

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 7.500 mAh (o 7.000 mAh) con ricarica da 90W (?)

(o 7.000 mAh) con ricarica da (?) fotocamera da ? + ? MP con OIS e ultra-grandangolare + Xiaomi AISP 2.0

con OIS e ultra-grandangolare + Xiaomi AISP 2.0 selfie camera da ? MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR

Android 15 con HyperOS 2

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le