POCO F7 Pro e F7 Ultra ufficiali: zero compromessi per il primo top di gamma di POCO!

Quest’anno il brand partner di Xiaomi ha deciso di fare un passo avanti importante: il 2025 è iniziato all’insegna della fascia media con POCO X7 e X7 Pro, mentre a questo giro si punta alle stelle. POCO F7 Ultra è il primo top di gamma dell’azienda e POCO F7 Pro di certo non è da meno: ecco tutti i dettagli dei nuovi arrivati tra specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia!

POCO F7 Pro e F7 Ultra: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi modelli top di Xiaomi

Design e display

Partiamo subito con dire che il rapporto tra POCO e Redmi è sempre strettissimo: anche a questo giro siamo alle prese con un rebrand occidentale. I modelli cinesi Redmi K80 e K80 Pro arrivano alle nostre latitudini come POCO F7 Pro e POCO F7 Ultra, anche se con batterie depotenziate rispetto a quelle a bordo dei cugini asiatici. Il look è stato personalizzato da POCO con alcuni elementi e l’immancabile colorazione gialla, tipica del brand. Entrambi gli smartphone condividono un ampio modulo circolare con una doppia e tripla fotocamera, affiancato dal flash LED. La versione Ultra ha un anello dorato che circonda il modulo, mentre è argentato nel fratello minore Pro.

Frontalmente abbiamo uno schermo Flat con un punch hole centrale per la selfie camera; entrambi gli smartphone hanno un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni sotto il display e presentano un corpo impermeabile. Il pannello è lo stesso TCL M9 da 6,67″ 2K, soluzione OLED con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.200 nit.

Specifiche tecniche, software e fotocamera

La prima differenza tra POCO F7 Pro e F7 Ultra riguarda le specifiche tecniche: il fratello minore è equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 3, chipset che ormai conosciamo benissimo dopo aver mosso un’intera generazione di flagship. Un’ottima scelta in termini di performance, ma la vera stella – ovviamente – è la variante Ultra. Si tratta a tutti gli effetti del primo top di gamma di POCO: a muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 8 Elite, soluzione di punta dell’attuale generazione di smartphone premium. Realizzato a 3 nm e dotato per la prima volta dei core proprietari Oryon, il SoC offre prestazioni elevate (fino a 4,32 GHz) e grande attenzione sia al gaming (con la GPU Adreno 830) che all’intelligenza artificiale.

Le differenze continuano con la batteria: entrambi gli smartphone montano unità al silicio-carbonio, una tecnologia che permette di avere una grande potenza ma senza impattare sullo spessore. F7 Pro è dotato di una batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W mentre F7 Ultra scende a 5.300 mAh ma guadagna la ricarica da 120W e il supporto a quella wireless (da 50W).

Trattandosi di modelli Xiaomi, ovviamente in entrambi i casi abbiamo l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del brand HyperOS 2 (basata su Android 15). L’azienda ha confermato il supporto a lungo termine con 4 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza. Inoltre i due telefoni presentano le funzionalità di Google Gemini, il nuovo assistente della compagnia statunitense. Presente anche Cerchia e Cerca di Google, che permette di cercare qualsiasi cosa (all’interno di immagini, video o testo sullo schermo) tramite una semplice azione.

Passando al comparto fotografico, POCO F7 Pro offre una doppia camera con un sensore Light Fusion 800 da 50 MP (con OIS) e un ultra-wide da 8 MP. Anche in questo caso POCO F7 Ultra alza il tiro e strizza l’occhio ai Camera Phone: resta il Light Fusion 800 (50 MP, OIS) ma accompagnato da un ultra-grandangolare da 32 MP ed un teleobiettivo e macro con zoom ottico 2,5X (50 MP, OIS). Entrambi presentano la piattaforma AISP POCO, per la fotografica computazionale avanzata (con intelligenza artificiale).

POCO F7 Pro – Scheda tecnica

dimensioni 160,26 x 74,95 x 8,12 mm con un peso 206 grammi

certificazione IP68

display Flat OLED TCL M9 da 6,67″ 2K (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , 526 PPI, 12 bit, PWM a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 3.200 nit, protezione Gorilla Glass 7i

TCL M9 da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , 526 PPI, 12 bit, PWM a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 3.200 nit, protezione Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.400 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

+ 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520) GPU Adreno 750

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.1 non espandibile

di storage UFS 4.1 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.6-2.2) con Light Fusion 800, OIS e ultra-grandangolare | AISP POCO

(f/1.6-2.2) con Light Fusion 800, OIS e ultra-grandangolare | AISP POCO selfie camera OV20B40 da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Google Gemini , Surge T1S (per il miglioramento del segnale)

, Surge T1S (per il miglioramento del segnale) Android 15 con HyperOS 2

POCO F7 Ultra – Scheda tecnica

dimensioni 160,26 x 74,95 x 8,39 mm con un peso 212 grammi

certificazione IP68

display Flat OLED TCL M9 da 6,67″ 2K (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , 526 PPI, 12 bit, PWM a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 3.200 nit, protezione POCO Shield Glass

TCL M9 da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , 526 PPI, 12 bit, PWM a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 3.200 nit, protezione POCO Shield Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.400 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.1 non espandibile

di storage UFS 4.1 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 5.300 mAh con ricarica da 120W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W fotocamera da 50 + 32 + 50 MP (f/1.6-2.2-2.0) con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e teleobiettivo /macro con OIS e zoom ottico 2,5X Samsung S5KJN5 | AISP POCO

(f/1.6-2.2-2.0) con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e /macro con OIS e zoom ottico 2,5X Samsung S5KJN5 | selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Google Gemini , Surge T1S (per il miglioramento del segnale)

, Surge T1S (per il miglioramento del segnale) Android 15 con HyperOS 2

Quanto costa POCO F7 Pro / F7 Ultra – Prezzo e uscita in Italia

L’evento di lancio di POCO F7 Pro e F7 Ultra si è tenuto a Singapore il 27 marzo: il prezzo di partenza è di 599,9€ fino ad un massimo di 799,9€ per la versione di punta. Di seguito trovate tutte le configurazioni per entrambi i modelli, insieme ai prezzi di listino e quelli in offerta lancio (fino al 10 aprile) sia nello store ufficiale Xiaomi che su Amazon.

C’è anche una promo esclusiva per lo store Xiaomi che prevede 200 Mi Point, 6 mesi di protezione dello schermo e un bundle che comprende anche il caricatore HyperCharge da 120W a 19,9€ (anziché 59,9€).

Xiaomi POCO F7 Pro Smartphone, 12+256, Nero, Batteria da 6000mAh, 90W HyperCharge, HyperAI (Caricabatterie non incluso) 599,90€ 499,90€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi POCO F7 Ultra Smartphone, 12+256 GB, Nero, batteria 5300mAh, 120W HyperCharge, HyperAI (Caricabatterie non incluso) 749,90€ 699,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/03/2025 10:04

