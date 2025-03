POCO F7 Ultra e F7 Pro, c’è la data: ecco quando arrivano (e cosa cambia)

Dopo la solita vagonata di anticipazioni, ecco che finalmente spunta una data di presentazione per POCO F7 e F7 Ultra. Per la prima volta il brand partner di Xiaomi salirà sul carro degli smartphone “Ultra” e ovviamente ne vedremo delle bella (dato che si tratterà di un vero e proprio top di gamma)!

POCO F7 Pro e F7 Ultra: svelata la data di presentazione dei nuovi modelli di punta

Crediti: @TechHome100 (X)

La data di presentazione di POCO F7 Pro e F7 Ultra è fissata per il 27 marzo a livello Global: lo rivela un leak condiviso da numerosi insider, segno che si tratta quasi certamente della data ufficiale. Al momento non è dato di sapere se la coppia di flagship arriverà anche in Italia lo stesso giorno o se bisognerà attendere. Di seguito trovate un riepilogo delle presunte specifiche di entrambi i modelli, sulla base delle indiscrezioni: si tratterebbe infatti dei rebrand di Redmi K80 e K80 Pro, due smartphone già lanciati in Cina da tempo. Il fratello maggiore Ultra è comparso anche in un’immagine render, che ne anticiperebbe il design.

Cosa cambia tra POCO F7 Pro e F7 Ultra?

POCO F7 Pro POCO F7 Ultra 160.26 x 74.95 x 8.12 mm



206 grammi 160.26 x 74.95 x 8.39 mm



217 grammi IP68 IP68/IP69 Flat

OLED TCL M9

6,67″ 2K (3.200 x 1.440)

120 Hz

526 PPI

12 bit

3.200 nit Flat

OLED TCL M9

6,67″ 2K (3.200 x 1.440)

120 Hz

526 PPI

12 bit

3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni) Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M Adreno 750 Adreno 830 12/16 GB di RAM LPDDR5X 12/16 GB GB di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile 6.550 mAh 6.000 mAh 90W 120W + wireless 50W 50 + 8 + 2 MP con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare e macro 50 + 32 + 50 MP con Light Fusion 800 (f/1.6), OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e teleobiettivo/macro con OIS e zoom ottico 2,5X Samsung S5KJN5 (f/2.0) selfie camera da 20 MP selfie camera da 20 MP Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR HyperOS 2

Android 15 HyperOS 2

Android 15

