Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro ufficiali in Italia: produttività al top, con l’intelligenza artificiale

I nuovi top di gamma Xiaomi 15 e 15 Ultra hanno debuttato in versione Global e sono in ottima compagnia. Questa volta la casa di Lei Jun ha deciso di fare le cose in grande portando non solo Xiaomi Pad 7 ma anche il fratello maggiore Pad 7 Pro: questa è la prima volta che l’azienda porta entrambi i modelli presentati in Cina, segno che anche questa parte dell’ecosistema del brand procede a gonfie vele. Andiamo a conoscere tutte le novità e il prezzo in Italia!

Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro arrivano in Italia: prezzo e disponibilità dei nuovi tablet premium

Crediti: Xiaomi

I nuovi Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro condividono un display cristallino da 11,2″ pollici 3,2K con proporzioni 3:2, HDR adattivo e certificazioni TÜV Rheinland per un comfort visivo superiore. Il display supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, garantendo immagini fluide per il lavoro e l’intrattenimento. Con un’elevata densità di pixel di 345 PPI, il display offre testi nitidissimi e immagini vivaci. La calibrazione del colore di livello professionale garantisce colori accurati e realistici, mentre l’ampia gamma di colori supporta 68 miliardi di colori per un maggiore realismo. Sorprende anche la leggerezza, con un peso di soli 500 grammi e uno spessore di 6,18 mm. I quattro altoparlanti con Dolby Atmos offrono un audio coinvolgente, mentre Xiaomi HyperOS 2 porta la produttività a un livello superiore con le tecnologie HyperAI e HyperConnect.

Xiaomi HyperAI potenzia la produttività attraverso strumenti intelligenti come AI Writing per la composizione del testo, AI Speech Recognition e AI Art con Mi Canvas. Inoltre, AI Calculator offre funzionalità innovative di risoluzione dei problemi, sfruttando l’intelligenza artificiale per gestire facilmente calcoli complessi.

Crediti: Xiaomi

Combinato con HyperOS 2, HyperConnect offre un’esperienza rinnovata e intuitiva, consentendo un’integrazione tra dispositivi senza sforzo. Utilizzando NFC Sharing, è possibile accedere facilmente a Xiaomi Share, che consente il trasferimento istantaneo di file e l’associazione dei dispositivi semplicemente toccando i dispositivi, e Home screen+ 2.0 che consente di accedere a un massimo di 2 app per smartphone direttamente dalla serie Xiaomi Pad 7. I tablet dispongono anche della modalità workstation, con un’interfaccia simile a un desktop (offrendo finestre fluttuanti, dimensioni regolabili delle app e multitasking fluido).

Cosa cambia tra Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Xiaomi Pad 7 Pro Dimensioni 251,22 x 173,42 x 6,18 mm

500 grammi 251,22 x 173,42 x 6,18 mm

500 grammi Impermeabilità ❌ ❌ Display • LCD

• flat

• 11,2″ 3.2K+ (3.200 x 2.136)

• 144 Hz

• 12 bit

• 800 nit

• Gorilla Glass 3 • LCD

• flat

• 11,2″ 3.2K+ (3.200 x 2.136)

• 144 Hz

• 12 bit

• 800 nit

• Gorilla Glass 3 Chipset Qualcomm

Snapdragon 7+ Gen 3

4 nm TSMC Qualcomm

Snapdragon 8s Gen 3

4 nm TSMC CPU 1 x 2,8 GHz X4

4 x 2,6 GHz A720

3 x 1,9 GHz A520 1 x 3 GHz X4

4 x 2,8 GHz A720

3 x 2 GHz A520 GPU Adreno 732 Adreno 735 RAM 8 GB di RAM LPDDR5X 8/12 GB di RAM LPDDR5X ROM 128/256 GB UFS 4.0 256/512 GB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ Raffreddamento Passivo Passivo Sicurezza Face Unlock 2D Face Unlock 2D Fotocamera 13 MP f/2.2, PDAF 50 MP f/1.8, PDAF Selfie 8 MP (f/2.2) 32 MP (f/2.2) Batteria 8.850 mAh 8.850 mAh Ricarica 45W 67W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM ❌ ❌ eSIM ❌ ❌ WiFi 6E 7 Bluetooth 5.4 5.4 NFC ❌ ❌ GPS ❌ ❌ Porta USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker 4 speaker Stereo 4 speaker Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio HyperOS 2

Android 15 HyperOS 2

Android 15

Prezzi e disponibilità in Italia

I tablet sono completati da una gamma di accessori: Xiaomi Pro Keyboard e Pro Focus Keyboard (119,9€ e 249,9€) migliora l’usabilità con tasti retroilluminati, angoli regolabili e un’esperienza di digitazione confortevole; Xiaomi Focus Pen – che ora è disponibile in una nuova opzione di colore bianco – offre una bassa latenza a livello di ms e 8.192 livelli di pressione; cover protettiva offre durata e stile durante l’uso quotidiano. Per quanto riguarda il prezzo di vendita si parte da una base di 399,9€: sono disponibili varie configurazioni e offerte lancio in base all’acquisto sullo store ufficiale Xiaomi o su Amazon.

Xiaomi Pad 7 – PREZZI 8/256 GB – 449,9€ 8/128 GB – 399,9€ Mi.com – Bundle con Xiaomi Pro Keyboard (fino al 31 marzo) Amazon – Bundle con Xiaomi Pro Keyboard per la versione da 128 GB, mentre per quella da 256 GB c’è un coupon di 20€ ed un coupon di 10€ per i clienti Prime (in entrambi i casi fino al 31 marzo)



Xiaomi Pad 7 Pro – PREZZI 12/512 GB – 599,9€ 8/256 GB – 499,9€ Mi.com – Bundle con Xiaomi Pro Focus Keyboard + 10% di sconto per i nuovi utenti + bundle con Xiaomi Smart Pen aggiungendo 9,9€ (fino al 31 marzo) Amazon – Per la versione da 256 GB c’è un coupon di 20€ ed un coupon di 10€ per i clienti Prime (in entrambi i casi fino al 31 marzo)



Xiaomi Pad 7 Pro Versione Matte Glass – PREZZI 12/512 GB – 649,9€ Mi.com – Bundle con Xiaomi Pro Focus Keyboard + 10% di sconto per i nuovi utenti + bundle con Xiaomi Smart Pen aggiungendo 9,9€ (fino al 31 marzo)



