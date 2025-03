Xiaomi Pad 7 e 7 Pro: scheda tecnica, prezzo e uscita

In occasione della presentazione ufficiali dei nuovi flagship della compagnia cinese sono stati annunciati anche Xiaomi Pad 7 e 7 Pro, le versioni più recenti dei tablet di punta del brand. Con un design che ricalca quello delle precedenti generazioni, l’hardware viene aggiornato per garantire prestazioni da top di gamma per entrambi i dispositivi, che ovviamente potranno sfruttare anche il nuovo HyperOS 2 e il supporto alle tastiere magnetiche.

Xiaomi Pad 7 e 7 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Pad 7 fa sfoggio di un display LCD da 11.2″ con risoluzione 3.2K (3200 x 2136 pixel), con refresh rate da 144 HZ, 345 PPI, luminosità fino a 800 nit e certificazione TUV per l’emissione ridotta della luce blu. Le dimensioni del tablet sono pressoché identiche a quelle del modello precedente, con una scocca che in questa occasione si tinge di nero, verde e azzurro. Ad alimentare il tablet troviamo il chipset Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm, realizzato da TSMC a 4 nm, con CPU octa-core fino a 2.8 GHz e GPU Adreno.

I tagli di memoria, in questo caso, prevedono 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256 GB di spazio di archiviazione su UFS 4.0. Per il comparto fotografico, invece, ritroviamo il sensore posteriore da 13 MP (f/2.2 PDAF) con obiettivo ultra grandangolare anteriore (per i selfie) da 8 MP (f/2.28), in grado di scattare foto e riprendere video ad una risoluzione di 4K/30 FPS. Il tablet, inoltre, è dotato di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, mentre l’autonomia fa un piccolo passo in avanti con una batteria da 8.850 mAh e ricarica rapida USB-C fino a 45W.

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Pad 7 Pro è dotato del medesimo display del fratello minore, con i cambiamenti principali che avvengono direttamente sotto la scocca e nel comparto fotografico. In questo caso, infatti, abbiamo a disposizione le prestazioni del chipset Snapdragon 8s Gen 3, prodotto sempre da TSMC a 4nm, con CPU octa-core fino a 3.0 GHz e GPU Adreno, affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione su memoria UFS 4.0.

Per la connettività troviamo un sostanzioso upgrade, con Wi-Fi 7 fino a 5 Gbps e Bluetooth 5.4 (seppur questa specifica resti ancora da confermarsi, data l’assenza nella scheda tecnica ufficiale). Migliora anche il comparto fotografico, con un sensore principale posteriore da 50 MP (f/1.8 PDAF) con una fotocamera frontale da 32 MP (f/2.2). Per la batteria abbiamo a disposizione un’unità da 8.850 mAh, con ricarica rapida USB-C fino a 67W. Entrambi i tablet, inoltre, sono alimentati da Android 15 con HyperOS 2.

Xiaomi Pad 7 – Scheda tecnica

Crediti: Xiaomi

Dimensioni di 251.22 x 173.42 x 6.18 mm per un peso di 500 grammi

Raffreddamento passivo

Display LCD da 11,2″ 3.2K (3200 x 2136 pixel) con refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI

(3200 x 2136 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, TMSC 4nm

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,6 GHz Cortex-A720 + 3 x 1,9 GHz Cortex-A520

GPU Adreno 732

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 Batteria da 8.850 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da Supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C

Fotocamera da 13 MP f/2.2 con PDAF

f/2.2 con PDAF Selfie camera da 8 MP f/2.28

f/2.28 Software Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Xiaomi Pad 7 Pro – Scheda tecnica

Crediti: Xiaomi

Dimensioni di 251.22 x 173.42 x 6.18 mm per un peso di 500 grammi

Raffreddamento passivo

Display LCD da 11,2″ 3.2K (3200 x 2136 pixel) con refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI

(3200 x 2136 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, TMSC 4nm

CPU octa-core 1 x 3,0 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,8 GHz Cortex-A720 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A520

GPU Adreno 735

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 Batteria da 8.850 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da Supporto Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C

Fotocamera da 50 MP f/1.8 con PDAF

f/1.8 con PDAF Selfie camera da 32 MP f/2.2

f/2.2 Software Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Xiaomi Pad 7 e 7 Pro – Prezzi e disponibilità in Italia

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro hanno debuttato in Cina ad ottobre 2024 (insieme alla serie Xiaomi 15); il lancio in Italia è avvenuto il 2 marzo, sempre con la nuova famiglia di top di gamma (stavolta in versione Global). Questa è la prima volta che la compagnia cinese porta il modello Pro nei mercati internazionali: questo vuol dire che lato tablet le cose vanno a gonfie vele (e che ormai il settore è rifiorito, dopo il lungo periodo di magra dei anni passati). Di seguito trovate il prezzo per l’Italia:

Xiaomi Pad 7 8/128 GB – 399,9€ 8/256 GB – 449,9€

Xiaomi Pad 7 Pro 8/256 GB – 499,9€ 12/512 GB – 599,9€



