Xiaomi Pad 7 ritornerà in versione Max, con un display enorme

Abbiamo appena assistito al lancio della serie Pad 7 in Italia che già si parla del futuro della famiglia di tablet. La prossima aggiunta sarà Xiaomi Pad 7 Max, una versione abbastanza scontata dato che anche la scorsa generazione ha ricevuto un modello con maxi schermo. Ecco che cosa possiamo aspettarci secondo le prime anticipazioni leak.

Primi indizi su Xiaomi Pad 7 Max, il nuovo tablet dallo schermo extra large della compagnia

Pad 7 – Crediti: Xiaomi

A distanza di alcune settimane dalle voci sul prossimo Xiaomi Pad 7S Pro ecco fare capolino le prime indiscrezioni sull’ennesima aggiunta alla serie. Secondo il noto insider Digital Chat Station la casa di Lei Jun avrebbe in serbo anche Xiaomi Pad 7 Max, in arrivo nel corso del mese di aprile. Similmente a quanto visto con Pad 6 Max, ci sarebbe uno schermo di grandi dimensioni, ma stavolta pare che sarà un’unità OLED da 14″ di diagonale (presumibilmente con risoluzione 2.8K e refresh rate a 120 Hz). Il predecessore monta una soluzione LCD, quindi sarebbe già un bel passo avanti.

Purtroppo non ci sono altri dettagli, quindi dovremo attendere leak più corposi. Intanto l’insider ci ricorda che Xiaomi avrebbe in programma anche altri due tablet: il già citato Pad 7S Pro ed un modello da gaming targato Redmi, con display da 8″ ed un chipset Dimensity 9400+ di MediaTek. Aspettando di saperne di più, date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato a Pad 7 e 7 Pro, entrambi disponibili in Italia!

