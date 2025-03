Colpo di scena: Xiaomi MIX Fold 5 si farà e avrà una fotocamera migliorata

Si torna a parlare del prossimo pieghevole di Xiaomi, ma stavolta ci sono buone notizie: a dispetto di quanto trapelato nelle scorse settimane, in realtà il lancio dello smartphone sarebbe previsto per quest’anno. Xiaomi MIX Fold 5 sarebbe stato certificato per la prima volta e intanto arrivano indiscrezioni anche per quanto riguarda il comparto fotografico.

Xiaomi MIX Fold 5 certificato: lancio atteso nel 2025, intanto trapelano le caratteristiche della fotocamera

MIX Fold 4 – Crediti: Xiaomi

La certificazione dedicata al flagship è recentissima ed è data 8 marzo 2025: si tratta di un modello inedito siglato 25054PXCEC e non viene specificato il nome commerciale del device. Tuttavia si tratta di un numero di modello simile a quello del precedente MIX Fold 4, quindi è probabile che si tratti effettivamente del prossimo Xiaomi MIX Fold 5. La sigla lascia intravedere una possibile data, ossia maggio 2025: comunque è probabile che anche quest’anno il lancio sia previsto per il mese di luglio o agosto (come avvenuto, rispettivamente, per MIX Fold 4 e MIX Fold 3).

Inizialmente si vociferava che il nuovo pieghevole non sarebbe arriverà quest’anno, ma questa certificazione cambia tutto. Aspettando di saperne di più, magari in via ufficiale, arrivano alcune indiscrezioni sulle fotocamera a bordo del foldable. Precisamente dovremmo avere:

un sensore principale Light Fusion 800 da 50 MP con OIS

da 50 MP con OIS un ultra-wide Samsung JN1 da 50 MP

Samsung JN1 da 50 MP un teleobiettivo JN5 da 50 MP

JN5 da 50 MP un teleobiettivo periscopico JN5 da 50 MP

JN5 da 50 MP fotocamere frontali (interna ed esterna) OV32B da 32 MP

Quindi sarebbero previsti vari miglioramenti: se il sensore principale resterà invariato così non dovrebbe essere per il resto del pacchetto, che cambierebbe completamente. Per fare un paragone, l’attuale MIX Fold 4 monta un Light Fusion 800, un ultra-wide OmniVision da 12 MP, un tele da 50 MP OmniVision e un tele periscopico da 10 MP Samsung. Lato selfie ci sono due moduli fa 16 MP.

Al momento i dettagli sul prossimo top di gamma pieghevole sono ancora scarni: a parte le ultime novità sulla fotocamera non si sa praticamente nulla, a parte la presenza dello Snapdragon 8 Elite (ossia l’ultimo chipset di punta di Qualcomm, una tradizione scontata). Ricordiamo che Xiaomi MIX Flip 2, l’altro pieghevole atteso per quest’anno, è stato certificato con le sigle 2505APX7BC e 2505APX7BG, rispettivamente per la versione cinese e quella internazionale.

