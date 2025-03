Con il nuovo asciugacapelli Xiaomi la tua acconciatura è perfetta in un lampo: basta solo un minuto!

Xiaomi ha sempre avuto un occhio di riguardo per i prodotti per la cura della persona, e lo testimonia la sua ampia linea di dispositivi presentati nel corso del tempo. A tal proposito, il brand capitanato da Lei Jun ha appena presentato un nuovo asciugacapelli che verrà introdotto il 20 marzo in Cina, ad un prezzo lancio di 379 yuan (circa 48€ al cambio attuale).

Xiaomi Mijia High-Speed Water Ion Hair Dryer: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Xiaomi

Il nuovo asciugacapelli di Xiaomi Mijia High-Speed Water Ion Hair Dryer, con un peso di soli 355g, si basa sulla già conosciuta tecnologia ai nano-ioni d’acqua (che abbiamo avuto modo di testare con Jimmy F8), che consente un’idratazione ed asciugatura del capello grazie all’estrazione dell’umidità dall’aria e la generazione di particelle particolarmente cariche di ioni negativi. Il cuore pulsante di questo dispositivo è un motore da 110.000 giri al minuto, in grado di generare un getto d’aria fino a 65 metri al secondo.

Questa grande potenza si traduce in tempi di asciugatura più rapidi: circa un minuto per chi ha i capelli corti, una manciata in più per chi ha un’acconciatura più folta. Alla salvaguardia del cuoio capelluto ci pensa il regolatore di sistema, il quale si occupa di mantenere costante la temperatura a 57°, grazie ad un monitoraggio del flusso d’aria di circa 100 volte al secondo. Il dispositivo offre otto modalità di asciugatura, due velocità d’aria e le classiche quattro modalità di temperatura. Per quanto riguarda il design, ha un corpo in metallo per un aspetto più premium ed è disponibile in tre colorazioni diverse (“Iceland Blue”, “Moonlight White”, “Punk Purple”).

Ad oggi non sappiamo ancora quando e se questo modello verrà reso disponibile in Italia, ma sicuramente, stando alle caratteristiche ed il prezzo, potrà dare filo da torcere a modelli più blasonati.

