Fine del supporto per questo Xiaomi Ultra, ma c’è una buona notizia

Dotato di uno stile unico (ma mai più ripreso dalla casa di Lei Jun), Xiaomi Mi 11 Ultra ha rappresentato un balzo in avanti importante per il brand sia lato tecnico che dal punto di vista fotografico. Ed ora, con l’arrivo del mese di marzo, è ufficialmente finito il supporto all’ex top di gamma anche se Xiaomi ha riservato ai Mi Fan un ultimo regalo.

Xiaomi Mi 11 Ultra entra nell’elenco dei dispositivi EOL: fine del supporto eppure il flagship riserva un’ultima sorpresa

Crediti: Xiaomi

Il primo, iconico Xiaomi Mi 10 Ultra è stato il modello celebrativo per i 10 anni del brand cinese: da quel momento in poi la compagnia ha presentato ad ogni generazione un dispositivo Ultra caratterizzato da un comparto fotografico di spessore. Il modello Xiaomi Mi 11 Ultra – tra parentesi, in quel periodo c’era ancora la dicitura Mi, poi eliminata – è stato uno dei flagship più interessanti dell’azienda grazie ad una particolarità. Sul retro spuntava un enorme modulo fotografico che comprendeva anche un mini schermo secondario, utile come aiuto per scattare selfie e per visualizzare varie informazioni (come l’orario e non solo).

Crediti: Xiaomi

L’idea è stata poi abbandonata: con la serie successiva è arrivata la partnership con Leica e il design che ritroviamo tutt’ora, con un grande modulo fotografico circolare che strizza l’occhio alle macchine fotografiche tradizionali. Tornando a Xiaomi Mi 11 Ultra, marzo è il mese della fine del supporto per l’ex-flagship: il dispositivo non riceverà più aggiornamenti di sicurezza, entrando nella lista dei dispositivi EOL del brand (End Of Life).

Comunque c’è una buona notizia, arrivata direttamente dalla compagnia di Lei Jun: nonostante la fine del supporto, Mi 11 Ultra riceverà l’aggiornamento ad HyperOS 2. Lo smartphone è presente nell’elenco condiviso dalla stessa azienda e l’update sarebbe previsto entro maggio 2025.

