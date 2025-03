Vestiti sempre perfetti anche in viaggio con questo ferro da stiro Xiaomi Mijia a soli 50€

Il periodo delle festività pasquali si avvicina e di pari passo aumenta la voglia di organizzare un viaggio per staccare la spina dalla routine quotidiana. Uno dei dispositivi da avere sempre con noi, è sicuramente un ferro da stiro portatile per dare una rinfrescata agli indumenti che rimangono stipati ore ed ore in valigia, e che poi troviamo puntualmente stropicciati o con delle odiose pieghe. Xiaomi Handheld Steam Iron ci aiuta proprio in questo, ed è in sconto con offerta lampo con coupon su Banggood (con spedizione gratuita).

Xiaomi Handheld Steam Iron: un ferro da stiro portatile ma completo

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Handheld Steam Iron è disponibile oggi in offerta a 50,98€ su Banggood, grazie ad un codice sconto da riscattare al momento del pagamento. Questo ferro da stiro a vapore ha delle dimensioni contenute che lo rendono ideale per essere trasportato ovunque e avere indumenti sempre perfetti. Le linee sono molto minimali e presenta anche degli indicatori illuminati che segnalano sia il riscaldamento in corso del dispositivo, sia il raggiungimento della temperatura ottimale. Viene fornito con una base di appoggio salva spazio, che consente di riporlo nei vari momenti di stiratura e in tal modo avere le mani libere.

La potenza di questo accessorio è di 1200W che permettono la produzione di vapore in tempi rapidi (circa 30 secondi), garantendo una stiratura accurata e non solo: le alte temperature raggiunte, insieme al vapore prodotto, consentono anche di sterilizzare e rimuovere eventuali acari (con un successo del 99,9%). L’ampia piastra con rivestimento in ceramica fa in modo che il dispositivo scivoli senza intoppi sui tessuti, oltre a facilitarne la stiratura in orizzontale e in verticale (a seconda se si tratti di indumenti spessi o sottili). In confezione troviamo un guanto che si occupa di proteggerci da eventuali scottature quando maneggiamo gli indumenti nelle varie fasi di stiratura.

Approfitta del coupon di Banggood “BG678d03” e della spedizione gratuita, per mettere le mani su questo accessorio indispensabile che rende impeccabili i tuoi capi di abbigliamento per ogni evenienza!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

