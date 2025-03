Xiaomi Hair Clipper 2 è il tagliacapelli completo ed economico: oggi a meno di 35€

Chi di noi non ha mai desiderato risparmiare tempo e denaro dal barbiere, magari con una soluzione fai da te? Il tagliacapelli Xiaomi Hair Clipper 2, grazie alle sue caratteristiche e la semplicità d’uso, viene incontro alle esigenze di tutti ed ora è anche in sconto grazie ad un coupon su Banggood (con spedizione gratuita).

Xiaomi Hair Clipper 2 in sconto con coupon: sistema la tua acconciatura con meno di 35€

Crediti: Xiaomi

Il tagliacapelli Xiaomi Hair Clipper 2 è disponibile oggi in offerta a 34,34€ su Banggood, grazie ad un nuovo coupon che porta lo sconto oltre il 40%. Il dispositivo ha un design minimale e dei pratici indicatori retroilluminati che segnalano il livello della batteria, la velocità selezionata e l’eventuale manutenzione da effettuare. La precisione nella rasatura è data dalla possibilità di regolare le lame fino a cinque misure (0,5mm/0,8mm/1,1mm/1,4mm/1,7mm) con due velocità diverse da selezionare in base alle esigenze. Il dispositivo si ricarica tramite porta USB Type-C, mentre la batteria offre un’autonomia di circa 3 ore. Il tagliacapelli, inoltre, è dotato di certificazione IPX7, ovvero è resistente all’immersione in acqua (fino a 1 metro) e può essere facilmente pulito.

In confezione è presenta anche un pratico kit che comprende due pettini per adattarsi meglio alle varie tipologie di acconciatura, una spazzola per la pulizia delle lame ed una spugna per rimuovere i residui di capelli dopo le operazioni di taglio. C’è anche un chicca: è inclusa una mantella da barbiere. Non lasciarti sfuggire questa offerta, non dovrai fare altro che inserire questo codice al check out “BGc63332” e verrà automaticamente applicato lo sconto.

