Come iscriversi allo Xiaomi Fan Club e ricevere la Membership Card

La Community di Xiaomi si rinnova e diventa un vero e proprio Fan Club con tanti vantaggi esclusivi e perfino una Membership Card. Sono passati ben 7 anni dalla nascita della prima comunità di appassionati tutta italiana ed ora assistiamo ad un’evoluzione che permette agli appassionati della compagnia di Lei Jun di partecipare al lancio di nuovi prodotti, avere accesso diretto ad eventi e gadget ed ottenere una speciale tessera XFC!

Xiaomi Fan Club: come iscriversi al club ufficiale, quali sono i vantaggi e come fare per ricevere la Membership Card

Tramite un post nel forum ufficiale, il team della Community di Xiaomi ha annunciato la nascita dello Xiaomi Fan Club: è possibile iscriversi al club locale seguendo alcuni passaggi e in questo modo si riceverà un badget XFC unico sulla pagina profilo. Inoltre l’iscrizione permette di ottenere una tessera numerata che darà accesso ad più funzionalità e vantaggi. Per prima cosa andiamo a scoprire quali sono i benefici dell’unirsi allo Xiaomi Fan Club:

accesso esclusivo ai lanci di nuovi prodotti;

partecipazione a eventi sia online che offline con altri fan;

possibilità di ricevere prodotti Xiaomi in omaggio (con giveaway esclusivi e premi);

regali personalizzati Xiaomi (gadget unici per i collezionisti più sfegatati);

badge esclusivo sul profilo della Community.

Per unirti al tuo Xiaomi Fan Club locale basta seguire questi passaggi:

apri l’app Xiaomi Community

clicca su forum

clicca su Xiaomi Fans Club nell’elenco a sinistra

scegli il tuo club tramite l’elenco a destra

clicca su “Segui”, accetta termini e condizioni e compila il form

si riceverà una e-mail con tutti i dettagli relativi all’iscrizione.

Ma come fare per ricevere l’esclusiva Membership Card dello Xiaomi Fan Club? Al momento non sono state ancora svelate le modalità, ma nel post dedicato si fa riferimento ad eventi XFC in arrivo, durante i quali saranno distribuite le tessere fisiche. Quindi è bene tenere d’occhio il forum ufficiale e l’app Xiaomi Community, in modo da non perdere l’occasione di ricevere la nuova Card.

Come specificato dallo stesso post, il nuovo Xiaomi Fan Club presente all’interno dell’app sostituirà le funzionalità del vecchio forum XFC. Ci sarà un periodo di transizione in cui quest’ultimo verrà integrato in un forum chiamato “Old Xiaomi Fans Club”; comunque è bene passare alla nuova piattaforma il prima possibile, in modo da mantenere tutti i dettagli del profilo. Per unirsi al nuovo XFC basta accedere alla sezione dedicata tramite l’app Xiaomi Community (scaricabile da Google Play).

Sempre tramite l’applicazione sarà possibile associare la tessera fisica al profilo digitale dell’utente seguendo alcuni passaggi:

apri l’app Xiaomi Community

clicca su “Me” in basso a destra

clicca su Xiaomi Fans Club e poi sul tasto relativo alla Membership Card

ora non resta che inserire il numero della tessera fisica e il codice di verifica, poi premere Invio

il messaggio con la scritta “Associazione riuscita” indica che l’operazione è andata a buon fine.

