Rasatura perfetta a meno di 20€ con Xiaomi: occasione top in offerta lampo

Sei alla ricerca di un nuovo rasoio elettrico economico e tra i vari modelli in commercio non riesci a fare la scelta giusta? L’occasione perfetta arriva grazie ad un’offerta lampo su Banggood con Xiaomi Electric Shaver S101 a meno di 19€ (ma solo per un periodo limitato di tempo).

Xiaomi Electric Shaver S101: risparmia grazie a questa offerta lampo

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Electric Shaver S101 è un rasoio elettrico con ben diciotto lame per un taglio della barba più veloce, e tre serie di lamine a doppio binario che permettono di catturare più peli. La comodità è garantita da tre testine di rasatura regolabili e indipendenti che consentono sei angoli di rasatura, al fine di raggiungere anche i punti più difficili. Con il rasoio elettrico di Xiaomi non devi più preoccuparti di peli incastrati: il controllo intelligente della velocità permette una rasatura a velocità stabile, anche in caso la batteria si scarichi.

Il corpo è resistente all’acqua (certificazione IPX7) ed integra una batteria che supporta la ricarica rapida tramite USB-C, con un’autonomia di circa 60 giorni. Sull’impugnatura troviamo un LED di stato che avvisa quando la batteria è scarica, ed un blocco contro le accensioni involontarie. In confezione è presente una comoda e pratica custodia, adatta per i viaggi o anche per tenere ordinato il tutto.

Il rasoio elettrico Xiaomi Electric Shaver S101 scende a soli 18,45€ su Banggood, tramite un’offerta lampo imperdibile.

