Xiaomi CIVI 5 Pro sarà il Camera Phone più sottile, con una batteria enorme

Nonostante il numero spropositato di smartphone Xiaomi, POCO e Redmi, non tutto arriva alle nostre latitudini. In alcuni casi è meglio così, ma in altro forse stiamo perdendo dei validi modelli: è stato così per CIVI 4 Pro e speriamo che non sarà lo stesso per la prossima aggiunta alla serie. Xiaomi CIVI 5 Pro si preannuncia come un Camera Phone con tutti i crismi: ecco cosa possiamo aspettarci, secondo le ultime indiscrezioni dalla Cina.

Xiaomi CIVI 5 Pro: cosa aspettarsi dal prossimo Camera Phone? Tanto, secondo gli ultimi leak

CIVI 4 Pro – Crediti: Xiaomi

Al momento mancano dettagli ufficiali su Xiaomi CIVI 5 Pro e quanto visto finora è frutto di leak (che delineano un dispositivo di alto profilo). La gamma ha visto delle ristrutturazioni interne a livello di team mentre nel 2024 è uscito soltanto CIVI 4 Pro (e la sua controparte Global Xiaomi 14 CIVI, lanciata solo in India) nel primo trimestre e poi la serie è finita lontano dai radar. Tuttavia la stessa casa cinese ha confermato che arriverà un nuovo Camera Phone e che la serie non è stata cancellata.

Il prossimo Xiaomi CIVI 5 Pro sarebbe mosso dallo Snapdragon 8s Elite (siglato SM8735) e dovrebbe essere il primo (o tra i primi) con il nuovo SoC. Il chipset, ancora inedito, sarebbe una versione leggermente inferiore dello Snapdragon 8 Elite, attuale SoC di punta (a bordo di tutti i principali top di gamma, insieme al Dimensity 9400 di MediaTek). Si prospetta una soluzione a 3 nm con core Oryon, ma per ora sono solo speculazioni.

CIVI 4 Pro – Crediti: Xiaomi

Dovremmo avere uno schermo con micro-curvature su quattro lati, risoluzione 1.5K ed un punch hole a pillola per una doppia selfie camera. Non dovrebbe cambiare lo stile della fotocamera, ossia un modulo circolare posizionato in alto a sinistra della cover posteriore. Non mancherà un teleobiettivo e ritornerà anche la collaborazione con Leica; il tutto sarà alimentato da una batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh (a singola cella). Nonostante quest’unità il telefono dovrebbe avere uno spessore molto contenuto, intorno a 7 mm. Il lettore d’impronte digitali sotto il display sarebbe di tipo ottico, quindi niente ultrasuoni.

Mancano ancora certezze sull’uscita: probabilmente il debutto di Xiaomi CIVI 5 Pro sarebbe previsto per il primo trimestre del 2025, forse nel corso del mese di marzo. Visti i precedenti, il dispositivo potrebbe arrivare in versione Global come Xiaomi 15 CIVI (ma forse come esclusiva indiana).

Xiaomi CIVI 5 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – circa 7 mm di spessore

Certificazione IP/

Display AMOLED C8 Micro Quad Curve da 6,55″ 1.5K+ (2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a , profondità colore a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display (ottico)

Raffreddamento con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core Oryon

GPU Adreno

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da circa 6.000 mAh con ricarica rapida

con ricarica rapida Fotocamera da 50 + 50 o 32 + 50 MP con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo Samsung JN5 (con zoom 3X), ottiche Leica Summilux e Xiaomi AISP

con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo Samsung JN5 (con zoom 3X), ottiche e Xiaomi AISP Selfie camera doppia con ultra-wide 100°

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, speaker stereo, chip Xiaomi Surge T1 (per il miglioramento del segnale)

Sistema operativo Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Ultimo aggiornamento: 10 marzo

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le