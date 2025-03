Xiaomi Buds 5 Pro, Watch S4 e Electric Scooter 5 ufficiali in Italia: tutte le novità AIoT al MWC 2025

La prima metà dell’anno è particolarmente piena per gli appassionati del brand cinese: non solo abbiamo assistito al debutto di Xiaomi 15 e 15 Ultra e della serie Pad 7 (per la prima volta c’è spazio anche per la variante Pro), ma arrivano tante altre novità in salsa AIoT. Xiaomi Buds 5 Pro, Watch S4 e la gamma Electric Scooter 5 sono tutti ufficiali in Italia e saranno tra i protagonisti del MWC 2025: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzi!

Tutte le novità AIoT di Xiaomi: ce n’è per tutti i gusti tra indossabili e mobilità elettrica

Xiaomi Buds 5 Pro e Buds 5 Pro (Wi-Fi)

Crediti: Xiaomi

Le TWS Xiaomi Buds 5 Pro ridefiniscono l’audio wireless con Snapdragon Sound Technology Suite e la tecnologia Qualcomm aptX Lossless, offrendo un suono a 48kHz/24 bit con un’elevata larghezza di banda fino a 2,1 Mbps. Dotati di un sistema a triplo driver coassiale con doppio amplificatore, garantisce bassi profondi, medi bilanciati e una riproduzione sonora immersiva. Il master tuning dell’Harman Golden Ear Team migliora l’esperienza di ascolto con due profili EQ progettati professionalmente.

Grazie a una cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida fino a 55 dB, gli auricolari si adattano a diversi ambienti. Progettati per la massima comodità quotidiana, supportano la connettività a doppio dispositivo, con un audio dimensionale personalizzato e una maggiore durata della batteria per un ascolto ininterrotto. Inclusa la batteria della custodia, è possibile ottenere fino a 40 ore di autonomia e 4,5 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica rapida.

La registrazione audio integrata consente agli utenti di registrare premendo tre volte il pulsante della custodia. La custodia stessa funge da attivatore, consentendo agli utenti di avviare la registrazione vocale, perfetta per riunioni o per veloci promemoria. Xiaomi Buds 5 Pro supportano anche la traduzione e la trascrizione basate sull’intelligenza artificiale, fornendo un’assistenza multilingue con la massima rapidità. Inoltre, i controlli a pressione consentono semplici movimenti di scorrimento per la riproduzione musicale, la gestione delle chiamate, la regolazione ANC, l’attivazione dell’assistente vocale e la registrazione audio, mentre i controlli di scorrimento consentono di regolare comodamente il volume.

La casa cinese ha presentato anche Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) ossia i suoi primi auricolari che supportano la connettività Wi-Fi diretta con gli smartphone, offrendo un’esperienza audio lossless da leader del settore. Alimentate dalla Snapdragon Sound Technology Suite e dalla tecnologia Qualcomm XPAN, supportano la trasmissione lossless a 96kHz/24 bit con una larghezza di banda fino a 4,2Mbps per un’esperienza audio ottimale. Inoltre, sono dotati di profili EQ specializzati.

Xiaomi Watch S4

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi Watch S4 si presenta come un compagno elegante per la salute e l’attività fisica, ma anche per la produttività grazie alla perfetta integrazione con Xiaomi Smart Hub (consentendo agli utenti di collegare facilmente smartphone, tablet, auricolari e dispositivi per la casa intelligente).

dimensioni di 47,3 x 47,3 x 12 mm per un peso di 44,5 grammi

display AMOLED da 1,43″ HD (466 x 466 pixel) con AOD e 326 PPI, 1.500 nit di luminosità (valore tipico), 2.200 nit (luminosità di picco)

da (466 x 466 pixel) con AOD e 326 PPI, 1.500 nit di luminosità (valore tipico), 2.200 nit (luminosità di picco) batteria da 486 mAh con ricarica magnetica (fino a 15 giorni di autonomia)

di autonomia) speaker e microfono integrati

/ MB di RAM

/ GB di ROM

impermeabilità fino a 5 ATM

supporto chiamate Bluetooth , sensore di luminosità, GPS GNSS L1 + L1

, sensore di luminosità, GNSS L1 + L1 sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno)

, sonno) oltre 150 modalità sportive

modalità sportive funzionalità smart home

sistema operativo HyperOS 2

Xiaomi Electric Scooter 5 Series

Crediti: Xiaomi

La mobilità elettrica non viene messa da parte, anzi: la casa di Lei Jun ha svelato la bellezza di quattro modelli, ossia Xiaomi Electric Scooter 5 Elite, Electric Scooter 5, Electric Scooter 5 Pro e Electric Scooter 5 Max. Il protagonista assoluto è l’ultimo dell’elenco: si tratta di un alleato indispensabile per gli spostamenti in città all’insegna di comodità e sicurezza grazie a un sistema di sospensioni anteriori a doppia molla idraulica e posteriori a doppia molla.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max è inoltre dotato di recupero intelligente dell’energia cinetica, che permette di ricaricare la batteria durante il movimento. Inoltre, rileva in modo intelligente le pendenze, regolando i livelli di recupero dell’energia per garantire una discesa più fluida e controllata. In combinazione con il parcheggio intelligente in pendenza, che mantiene temporaneamente lo scooter in posizione sui pendii senza sforzo manuale, migliora la stabilità e offre un’esperienza di guida più agevole su terreni vari. Un potente motore da 1000W consente un’accelerazione rapida fino a una velocità massima di 25 km/h e una capacità di inclinazione del 22%. La capacità di carico massima di 120 kg mentre l’aumento della superficie del ponte offre una piattaforma in piedi più stabile e un manubrio più lungo facilita i movimenti. Con un’autonomia di 60 km, riduce la necessità di ricariche frequenti, mentre la ricarica rapida permette di caricare completamente la batteria in sole 3 ore.

Il nuovo monopattino integra anche un TCS (Traction Control System) per un’eccellente stabilità anche su strade bagnate. Utilizzando un sensore giroscopico e un algoritmo di controllo intelligente, rileva lo slittamento delle ruote e regola automaticamente la potenza del motore. Ciò impedisce lo slittamento e migliora la trazione, garantendo una guida più sicura e controllata. Inoltre, la modalità di illuminazione automatica attiva la luce anteriore e il fanale posteriore in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la nuova luce ambientale migliora la visibilità su strade buie, offrendo un’esperienza di guida più sicura.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Crediti: Xiaomi

La versione top dell’attuale smartband del brand è già stata lanciata in Italia ma in occasione del MWC 2025 Xiaomi Smart Band 9 Pro riceve una nuova colorazione. Si tratta della variante Cream White, per un tocco aggiuntivo di stile.

Prezzi e disponibilità in Italia

Tutte le novità annunciate da Xiaomi sono già disponibili all’acquisto tramite lo store ufficiale: di seguito trovate i prezzi.

Buds 5 Pro: 199,99€

Buds 5 Pro (Wi-Fi): 219,99€

Watch S4: 159,99€

Electric Scooter 5 Elite: 359,99€

Electric Scooter 5: 399,99€

Electric Scooter 5 Pro: 499,99€

Electric Scooter 5 Max: 599,99€

Smart Band 9 Pro Cream White: 89,99€

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le