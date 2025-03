Il primo con Snapdragon 8s Gen 4? Sarà Xiaomi e avrà una batteria enorme

I primi giorni di aprile proietteranno la fascia media e alta verso il futuro, con il nuovo Snapdragon 8s Gen 4: Qualcomm ha fissato la data ed ora arrivano novità su quello che dovrebbe essere il primo smartphone con a bordo il SoC. Si tratterà di uno Xiaomi, precisamente di un modello Redmi, ed avrà dalla sua una batteria da vero colosso.

La batteria più grande di sempre per uno Xiaomi e lo Snapdragon 8s Gen 4

Crediti: Qualcomm

A distanza di pochissimo dalle prime indiscrezioni su uno smartphone Honor da ben 8.000 mAh, si torna a parlare di Battery Phone ma questa volta in salsa Xiaomi. Il prossimo 2 aprile si terrà il lancio del nuovo chipset di Qualcomm destinato alla fascia alta e medio-alta, ossia lo Snapdragon 8s Gen 4 (oppure 8s Elite, al momento manca ancora la conferma del nome). Se da un lato abbiamo una buona dose di leak sulle caratteristiche tecniche del SoC dall’altro mancano indizi su quale sarà il primo smartphone a montarlo, almeno fino ad ora.

Secondo l’insider Digital Chat Station, si tratterà di un telefono Xiaomi. Anzi, per la precisione sarà un medio gamma targato Redmi dotato di uno schermo Flat con cornici sottili. Il leaker non si limita a questo ma svela che il dispositivo offrirebbe una super batteria da 7.500 mAh: se confermato si tratterebbe dell’unità più capiente per un modello della casa di Lei Jun. Anzi, in realtà finora gli smartphone tradizionali sono arrivati a circa 7.000 mAh, con iQOO Z10 in arrivo ad aprile con una soluzione da 7.300 mAh.

Ovviamente le batterie per smartphone hanno già superato valori astronomici, anche oltre i 10.00 mAh; tuttavia sappiamo bene che si tratta di modelli rugged (super robusti, ma grossi e spessi), pensati per determinate esigenze. In questo caso parliamo invece di batterie al silicio-carbonio, ossia unità ad alta densità ma dallo spessore contenuto.

