Xiaomi 16 avrà un display più grande: niente più flagship compatti per la serie?

Il lancio della gamma 15 è avvenuto da pochissimo (in Italia) ma è già il momento di guardare ad futuro della serie e non ci sono buone notizie in vista se siete amanti degli smartphone compatti. Xiaomi 16 potrebbe rompere una tradizione che va avanti da alcune generazioni, mettendo da parte il formato compatto del modello base per un display più grande.

Nuove indiscrezioni su Xiaomi 16: cresce il display ma ci sono buone notizie sulle dimensioni

Xiaomi 15 – Crediti: Xiaomi

Fin dalla serie Xiaomi 12, la compagnia di Lei Jun ha deciso di optare per un approccio diverso rispetto a quello dei competitor, proponendo un modello base con un display più piccolo (in questo caso da 6,28″) ed una variante Pro, con dimensioni maggiori. Con Xiaomi 13, 14 e 15 la compagnia si è stabilizzata sui 6,36″ di diagonale ma sembra che questa tradizione sia giunta al capolinea. Il prossimo Xiaomi 16 dovrebbe introdurre uno schermo superiore, forse compreso tra 6,5″ e 6,67″. La stessa sorte toccherebbe anche a Xiaomi 16 Pro e 16 Ultra, che passerebbero dai 6,73″ attuali a ben 6,85″.

Se per i modelli superiori è comprensibile, per la versione base sarebbe la fine di un’era: il piccolo della famiglia è sempre stato apprezzato proprio per le sue dimensioni compatte. Ci sarebbero varie motivazioni dietro questa scelta: in primis la necessità di sfidare Samsung Galaxy S25 Edge alla pari, quindi con un display di dimensioni simili ed un corpo ultrasottile. Avere una superficie maggiore consentirebbe poi di aumentare la batteria (Xiaomi 15 monta un’unità da 5.400 mAh in Cina e da 5.240 mAh Global), ovviamente sempre optando per un’unità al silicio-carbonio. Infine c’è un terzo motivo, legato a indiscrezioni precedenti: Xiaomi 16 dovrebbe montare un teleobiettivo periscopico anziché classico, una soluzione che – sviluppandosi in orizzontale – consentirebbe di avere un maggiore spazio per i componenti interni e per una struttura dallo spessore contenuto.

Insomma, i tempi sarebbero sufficientemente maturi per spostare l’asticella del termine “compatto”: da display più piccolo e forme maneggevoli ad un top di gamma ultrasottile ma senza rinunce lato tecnico e fotografico. Di certo una controtendenza rispetto a modelli come Honor 400 e 400 Pro che addirittura arriverebbero entrambi con schermi più piccoli. Voi cosa ne pensate di questa possibilità per il prossimo Xiaomi 16? Preferireste un flagship super sottile o uno dalle dimensioni generali più contenute?

