Xiaomi 15T e 15T Pro: arrivano i primi indizi sui flagship di metà generazione

È passato molto poco dal debutto internazionale della serie Xiaomi 15, ma già si comincia a parlare dei prossimi smartphone in arrivo, ossia la generazione top di mezzo. La gamma Xiaomi 15T è in fase di sviluppo e hanno iniziato a fare capolino i primi indizi: ecco cosa possiamo aspettarci dai prossimi telefoni della famiglia, in arrivo nel corso della seconda metà dell’anno.

Primi dettagli su Xiaomi 15T e 15T Pro: cosa possiamo aspettarci e quando usciranno

I primi dettagli sui futuri Xiaomi arrivano da certificazioni e dal software proprietario HyperOS 2.1. All’interno di quest’ultimo sono stati scovati in nomi in codice Klimt e Turner, rispettivamente per Xiaomi 15T e per il fratello maggiore 15T Pro. Il secondo presenta lo stesso nome in codice di Redmi K80 Ultra: visti i precedenti è probabile che anche quest’anno ci troveremo di fronte ad un rebrand per l’occidente.

Xiaomi 14T Pro è la versione internazionale di Redmi K70 Ultra; design e parte delle specifiche si sono riversate anche nel modello 14T (fatta eccezione per il chipset diverso, l’assenza della ricarica wireless e la presenza di un sensore fotografico principale diverso rispetto a quello della variante Pro). Probabilmente queste saranno le differenze tra i prossimi 15T Pro e 15T base, ma come al solito l’ultima parola spetta accasa casa cinese.

Passando alle altre novità, gli smartphone hanno già ricevuto delle certificazioni: Xiaomi 15T Pro e Redmi K80 Ultra sono siglati 2506BPN68G, 2506BPN68R e 25060RK16C, in riferimento ai mercati Global, giapponese e cinese. Infine trova spazio anche Xiaomi 15T, con la sigla 25069PTEBG (per i soli paesi Global). Non ci sono informazioni sulle specifiche ma possiamo fare dei pronostici credibili sulla base dell’attuale generazione: quasi sicuramente il modello 15T sarà equipaggiato con il Dimensity 8400 Ultra (visto a bordo di Redmi Turbo 4 e POCO X7 Pro) mentre per il fratello maggiore Pro avremo l’inedito Dimensity 9400+. La presentazione dei nuovi telefoni dovrebbe avvenire a settembre, sempre sulla base di quanto avvenuto con i device attuali.

Xiaomi 15T Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68

display Flat OLED con risoluzione 1.5K , refresh rate a 120 Hz , 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit

con risoluzione , refresh rate a , 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core

GPU Immortalis-G925 MC12

12/16/24 GB GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/ 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da fotocamera con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo/macro

selfie camera da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

