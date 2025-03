Ancora conferme per Xiaomi 15S Pro: spunta uno scatto della fotocamera

Con il lancio della serie Xiaomi 15 (composta da due modelli e la versione Ultra) la compagnia di Lei Jun dovrebbe starsene buona a lungo… o forse no? In realtà sembra che sia già in dirittura d’arrivo una novità e stavolta potrebbe essere uno smartphone in grado di cambiare tutto per l’azienda. Xiaomi 15S Pro dovrebbe essere il primo con a bordo il SoC proprietario del brand ed in queste ore è spuntata un’ennesima conferma della sua esistenza.

Xiaomi 15S Pro: ecco come scatta il primo top di gamma con il nuovo chipset proprietario

Crediti: Weibo

Nato quasi come un mito, in realtà Xiaomi 15S Pro è diventato sempre più tangibile con il passare dei mesi. La stessa compagnia ha confermato l’esistenza del suo SoC a 3 nm (il primo con questo processo realizzato in Cina) mentre una foto leak ha svelato la presunta confezione di vendita dello smartphone. Stavolta tocca niente meno che al primo sample della fotocamera: uno dei responsabili dell’azienda ha pubblicato lo scatto sul social asiatico Weibo e si è trattato chiaramente di un errore (la foto è stata subito rimossa). Peccato che l’immagine sia subito trapelata ed è ben visibile la dicitura Xiaomi 15S Pro.

Purtroppo non è presente la foto in qualità originale e non sono stati pubblicati altri scatti. Non appena cambieranno le cose aggiorneremo questo articolo con le nuove foto (Xiaomi è solita anticipare il lancio di un Camera Phone con una serie di immagini di prova). Il comparto fotografico non è noto, ma ovviamente non mancherà la collaborazione con Leica; in soldoni il nuovo smartphone dovrebbe essere basato su Xiaomi 15 Pro, ma con il SoC proprietario XRING (questo è il nome in codice, manca quello commerciale).

Crediti: X

Per non farci mancare niente, ecco una presunta immagine leak del telefono: il design sembra speculare e molto vicino a quello della serie 15. Tuttavia il modulo fotografico presenta una cornice spessa e non è chiaro se si tratti di una cover o del suo look. Comunque questa foto va presa con le pinze: meglio attendere dettagli da leaker più affidabile.

Scheda tecnica presunta (basata su quella di Xiaomi 15 Pro e sui leak dedicati a XRING)

dimensioni /

certificazione IP68

display Micro Quad Curved TCL CSOT AMOLED LTPO a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit

TCL CSOT a da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Xiaomi Surge S2 o XRING a 3 nm

o a 3 nm CPU octa-core (1 x Cortex-X3 + 3 x Cortex-A715 + 4 x Cortex-A510)

GPU ARM Mali

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria con ricarica da 90W

fotocamera con lenti Leica e OIS

e OIS selfie camera /

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

