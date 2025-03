Xiaomi 15S Pro potrebbe essere il flagship che cambierà tutto

In queste ore si ritorna a parlare di Xiaomi 15S Pro, il top di gamma che promette di rivoluzionare la compagnia cinese. Stavolta c’è una foto, ma riguarda la confezione di vendita: il super flagship per i 15 anni della casa di Lei Jun è realtà oppure si tratta solo di fumo?

Una foto leak mostrerebbe la confezione di Xiaomi 15S Pro: la rivoluzione sta arrivando?

Crediti: Weibo

Come al solito invitiamo a prendere tutto con cautela: al momento l’azienda non ha ancora confermato l’esistenza di Xiaomi 15S Pro, né tanto meno un possibile periodo d’uscita. Tuttavia in queste ore si comincia a guardare al mese di aprile: il top di gamma dovrebbe essere lanciato insieme a Xiaomi Pad 7s Pro, nuovo tablet di punta equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite. Intanto sul social cinese Weibo è emersa un foto che ritrae la presunta confezione di vendita dello smartphone. Oltre al nome commerciale compare anche una dicitura in riferimento al 15° anniversario di Xiaomi (la compagnia è stata fondata nel 2010).

Ma quale sarà la particolarità di 15S Pro e perché potrebbe cambiare tutto? Secondo indiscrezioni che vanno avanti da tempo, si tratterebbe del primo top di gamma dotato del nuovo chipset proprietario di Xiaomi. Una rivoluzione che proietterebbe l’azienda di Lei Jun in un nuovo settore: dal software, agli smartphone, ai prodotti di domotica e accessori, fino alle auto elettriche e ora perfino i SoC. Non chip come Xiaomi AISP e i vari dedicati all’efficienza energetica o alle comunicazioni, ma un vero e proprio SoC per smartphone.

È bene chiarire un dettaglio: il SoC di Xiaomi esiste ed è stato confermato in via ufficiale (è realizzato a 3 nm e ha il nome in codice XRING). Insomma, mancherebbe solo uno smartphone ed è qui che entra in gioco Xiaomi 15S Pro. Il dispositivo è stato anche individuato in alcune certificazioni e ci sono vari dettagli leak sulle specifiche. Non resta che attendere una conferma ufficiale: vedremo se il top di gamma dei 15 anni del brand sarà davvero il primo con un SoC proprietario.

