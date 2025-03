Xiaomi 15 vs Samsung Galaxy S25 vs iPhone 16: quali sono le differenze

Sono i top di gamma del momento e ognuno di essi ha uno schieramento di appassionati: andiamo a scoprire quali sono le differenze nel nostro confronto tra Xiaomi 15 vs Samsung Galaxy S25 vs iPhone 16, con tutti i dettagli sul design e le specifiche. Ecco che cosa cambia tra i due flagship Android e il modello base della gamma di Cupertino!

Xiaomi 15 vs Samsung Galaxy S25 vs iPhone 16: tutte le differenze tra i nuovi top di gamma

DESIGN a confronto

Crediti: Xiaomi, Samsung, Apple

Guardano il lato estetico di questi tre smartphone, le differenze in termini di design sono palesi: sembra di guardare tre mondi completamente diversi, ognuno caratterizzato da un suo linguaggio stilistico. Andiamo a guardare nel dettaglio cosa cambia tra Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 e iPhone 16, ovviamente considerando anche le varianti Plus (che fanno parte del pacchetto).

Crediti: Xiaomi

Il punto di partenza è Xiaomi 15, l’unico smartphone cinese del trittico. Il design del top di gamma è in linea con quello del predecessore ed si basa su un ampio schermo Flat con un puch hole centrale, un modulo fotografico squadrato (con angoli arrotondati) e bordi dritti. Il retro è realizzato in vetro mentre il frame perimetrale è in metallo. Xiaomi continua a puntare su modelli base dalle dimensioni contenute, con il solito schermo da 6,36″ di diangolane.

Samsung Galaxy S25 ed S25+ ricalcano uno stile ormai ampiamente collaudato (da varie generazioni): c’è uno schermo piatto con un foro per la selfie camera, una tripla fotocamera che fuoriesce dalla scocca (non è contenuta in alcun modulo ed è affiancata dal flash LED) e dimensioni che cambiano in base alla versione. In soldoni la differenza principale tra i due smartphone è proprio il display, rispettivamente da 6,2″ e da ben 6,7″.

Con iPhone 16 e 16+ si cambia registro per la terza volta: la dual camera è inserita in un modulo a capsula con orientamento verticale e accanto trova spazio il flash LED. Anche a questo giro il display è Flat ma troviamo un foro a pillola, più ampio rispetto a quello dei modelli Xiaomi e Samsung. Questo perché ospita una selfie camera con tecnologia TrueDepth, ossia il riconoscimento facciale 3D tanto caro ad Apple (in uso dall’iconico iPhone X). Cambiano le dimensioni (del display e generali): la versione base è piccola e compatta, con un pannello da 6,1″; la variante Plus sale a 6,7″ e la differenza si nota al primo sguardo.

SPECIFICHE a confronto

Xiaomi 15 Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25+ iPhone 16 iPhone 16+ 152,3 x 71,2 x 8,08/8,48 mm



191/192 grammi 146,9 x 70,5 x 7,2 mm



162 grammi 158,4 x 75,8 x 7,3 mm



190 grammi 147,6 x 71,6 x 7,8 mm



170 grammi 160,9 x 77,8 x 7,8 mm



199 grammi IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 • AMOLED

• Flat

• 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 1.920 Hz

• 3.200 nit

• Xiaomi Shield Glass • Dynamic AMOLED 2X

• Flat

• 6,2″ Full HD+ (2.340 x 1.080)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 480 Hz

• 2.600 nit

• Gorilla Glass Victus 2 • Dynamic AMOLED 2X

• Flat

• 6,7″ QHD+ (3.120 x 1.440)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 480 Hz

• 2.600 nit

• Gorilla Glass Victus 2 • OLED

• Flat

• 6,1″ Super Retina XDR (2.556 x 1.179)

• 60 Hz

• PWM Dimming

• 2.000 nit

• Ceramic Shield • OLED

• Flat

• 6,7″ Super Retina XDR (2.796 x 1.290)

• 60 Hz

• PWM Dimming

• 2.000 nit

• Ceramic Shield Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

3 nm TSMC Apple

A18

3 nm

TMSC Apple

A18

3 nm

TMSC 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 2 x 4,47 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 2 x 4,47 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 2 x 4,05 GHz

4 x 2,42 GHz 2 x 4,05 GHz

4 x 2,42 GHz Adreno 830 Adreno 830 Adreno 830 5 core 5 core 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 256/512 GB UFS 4.0 128/256/512 GB UFS 4.0 256/512 GB UFS 4.0 128/256/512 GB NVMe 128/256/512 GB NVMe ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Passivo Passivo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Face ID (3D) Face ID (3D) • 50 MP Light Fusion 900 f/1.6, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.2 Samsung JN1, 115°

• 50 MP teleobiettivo f/2.0 Samsung JN1, macro, zoom 3x, OIS • 50 MP f/1.8, PDAF, OIS

• 12 MP ultra-wide f/2.2, 120°

• 10 MP teleobiettivo, f/2.4, zoom 3x, OIS • 50 MP f/1.8, PDAF, OIS

• 12 MP ultra-wide f/2.2, 120°

• 10 MP teleobiettivo, f/2.4, zoom 3x, OIS • 48 MP Fusion f/1.6, PDAF, OIS, con teleobiettivo 2X da 12 MP

• 12 MP ultra-wide f/2.2, 120° • 48 MP Fusion f/1.6, PDAF, OIS, con teleobiettivo 2X da 12 MP

• 12 MP ultra-wide f/2.2, 120° • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP 2.0 ❌ ❌ ❌ ❌ Omnivision OV32B 32 MP f/2.0 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 TrueDepth 12 MP f/1.9 TrueDepth 12 MP f/1.9 5.240 mAh 4.000 mAh 4.900 mAh 3.561 mAh 4.674 mAh 90W 25W 45W 30W 30W 50W 15W 15W Qi 7,5W



MagSafe 25W Qi 7,5W



MagSafe 25W Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 6.0 5.4 5.4 5.3 5.3 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS

NavIC GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔️ ❌ ❌ ❌ ❌ HyperOS 2

Android 15 One UI

Android 15 One UI

Android 15 iOS 18 iOS 18

Xiaomi 15 vs Samsung Galaxy S25 vs iPhone 16: PREZZO a confronto

Xiaomi 15 Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25+ iPhone 16 iPhone 16+ 8/128 GB ❌ ❌ ❌ 979€ 1.129€ 8/256 GB ❌ ❌ ❌ 1.109€ 1.259€ 8/512 GB ❌ ❌ ❌ 1.359€ 1.509€ 12/128 GB 929€ ❌ ❌ 12/256 GB 999,9€ 989€ 1.189€ ❌ ❌ 12/512 GB 1.099,9€ 1.109€ 1.309€ ❌ ❌

