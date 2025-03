Xiaomi 15 vs OPPO Find X8 Pro vs OnePlus 13 vs Realme GT 7 Pro: quali sono le differenze

La nuova generazione di smartphone di fascia alta è capitanata da modelli come Xiaomi 15, OPPO Find X8 Pro, OnePlus 13 e Realme GT 7 Pro, fra i telefoni più dotati che si possano trovare sul mercato. Per quanto l’attenzione dei tech entusiast sia spesso attirata dai modelli Pro e Ultra, quelli base condividono buona parte delle loro caratteristiche tecniche ma a un prezzo più abbordabile, pertanto vediamo quali sono le differenze e quali spiccano rispetto alla concorrenza.

Cosa cambia e quali sono le differenze tra Xiaomi 15, OPPO Find X8, OnePlus 13 e Realme GT 7 Pro

Design e costruzione

Che siano moduli squadrati o circolari, sul retro di Xiaomi 15, OPPO Find X8 Pro, OnePlus 13 e Realme GT 7 Pro la protagonista è la fotocamera, sempre più evidente nelle dimensioni. A tal proposito, Xiaomi 15 è il più compatto e leggero, mentre OPPO Find X8 Pro, OnePlus 13 e Realme GT 7 Pro hanno un ingombro più in linea con la maggior parte del mercato; tutti i modelli sono caratterizzati da un pannello Micro Quad Curved (ossia con leggere curvature su quattro lati) mentre lo Xiaomi è l’unico con uno schermo piatto.

La certificazione IP68 di Xiaomi 15 e quella IP68/69 di OPPO Find X8 Pro, OnePlus 13 e Realme GT 7 Pro fa sì che tutti questi smartphone siano protetti da liquidi e polvere. La protezione Corning è di tipo Gorilla Glass su OPPO Find X8 Pro e Realme GT 7 Pro. Xiaomi 15 ha invece un vetro proprietario Dragon Crystal (chiamato Shield Glass in occidente), secondo l’azienda fino a 10 volte più resistente del Gorilla Glass Victus.

Specifiche a confronto

Xiaomi 15 (ITALIA) OPPO Find X8 Pro (ITALIA) OnePlus 13 (ITALIA) Realme GT 7 Pro (ITALIA) Dimensioni 152,3 x 71,2 x 8,08/8,48 mm



191/192 grammi 162,27 x 76,67 x 8,24/8,34 mm



215 grammi 162,9 x 76,5 x 8,9/8,5 mm



210/213 grammi 162,45 x 76,89 x 8,55 mm



222,8 grammi Impermeabilità IP68 IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69 Display • AMOLED

• Flat

• 6,36″ 1.5K (2.760 x 1.200 pixel)

• LTPO 1-120 Hz

• Campionamento 300 Hz

• PWM Dimming 1.920 Hz

• 3.200 nit

• Xiaomi Shield Glass • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,78″ 1.5K (2.780 x 1.264 pixel)

• LTPO 1-120 Hz

• Campionamento 240 Hz

• PWM Dimming 2.160 Hz

• 4.500 nit

• Gorilla Glass 7i • OLED

• Micro Quad Curved

• 6,82″ 2K (3.168 x 1.440 pixel)

• LTPO 1-120 Hz

• 4.500 nit

• Crystal Shield • OLED

• Micro Quad Curved

• 6,78″ 1.5K (2.760 x 1.270 pixel)

• LTPO 1-120 Hz

• Campionamento 2.600 Hz

• PWM Dimming 2.160 Hz

• 6.500 nit

• Gorilla Glass Victus 2 Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Mediatek Dimensity 9400

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC CPU 2 x 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M 1 x 3,63 GHz Cortex-X925

3 x 3,3 GHz Cortex-X4

4 x 2,4 GHz Cortex-A720 2 x 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M 2 x 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M GPU Adreno 830 Immortalis-G925 Adreno 830 Adreno 830 RAM 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB UFS 4.0 512 GB/1 TB UFS 4.0 256/512 GB UFS 4.0 256/512 GB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ ❌ ❌ Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Sicurezza Lettore d’impronte a ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte a ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte a ultrasuoni sotto lo schermo Fotocamera • 50 MP f/1.6 Light Fusion 900 da 1/1.31″ e 1.2 µm, OIS

• Ultra-grandangolare 50 MP f/2.2 Samsung JN1 da 1/2.76″ e 0.64 µm, FoV da 115°

• Teleobiettivo 50 MP f/2.0 Samsung JN1 da 1/2.76″ e 0.64 µm, macro, zoom 3x, OIS • 50 MP f/1.6 Sony LYT-800, OIS

• Ultra-grandangolare 50 MP f/2.0 Samsung JN5, FoV da 120°

• Teleobiettivo periscopico 50 MP f/2.6 Sony LYT-600, zoom 3x, OIS

• Teleobiettivo periscopico 50 MP f/4.3 Sony IMX858, zoom 6x, OIS • 50 MP f/1.6 Sony LYT-T808 da 1/1.43″ e 1.12 µm, OIS

• Ultra-grandangolare 50 MP f/2.0, FoV da 120°, macro

• Teleobiettivo periscopico 50 MP f/2.6 Sony LYT-600 da 1/2″ e 0.70 µm, zoom 3x, OIS • 50 MP f/1.8 Sony IMX906 da 1/1.56″ e 1.0 µm, OIS

• Ultra-grandangolare 8 MP f/2.2, 1/4.0″ e 1.12 µm, FoV da 112°

• Teleobiettivo periscopico 50 MP f/2.6 Sony IMX882 da 1/2″ e 0.70 µm, zoom 3x, OIS Feature • Lenti Leica

• Slow Motion 1.920 fps

• Autofocus laser • Fotocamera Hasselblad

• Slow Motion 480 fps

• Autofocus laser • Fotocamera Hasselblad

• Slow Motion 960 fps • Slow Motion 480 fps Selfie 32 MP f/2.0 OV32B da 1/3″ e 0,70 µm 32 MP f/2.4 Sony IMX615 da 1/2.74″ e 0,80 µm 32 MP f/2.4 Sony IMX615 da 1/2.74″ e 0,80 µm 16 MP f/2.45 Sony Batteria 5.240 mAh 5.910 mAh 6.000 mAh 6.500 mAh Ricarica 90W 80W 100W 120W Ricarica wireless 50W 50W 50W ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ✔️ ✔️ ❌ Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 5.4 5.4 5.4 NFC ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ GPS GPS (L1 + L5)

GLONASS (G1)

BDS (B1I + B1C+ B2a)

Galileo (E1 + E5a)

QZSS (L1 + L5)

NavIC (L5) GPS (L1 + L5)

GLONASS (G1)

BDS (B1I + B1C + B2a + B2b)

Galileo (E1 + E5a + E5b)

QZSS (L1 + L5)

NavIC (L5) GPS (L1+L5)

GLONASS (G1)

BDS (B1I+B1C+B2a)

Galileo (E1+E5a)

QZSS (L1+L5) GPS (L1+L5)

GLONASS (G1)

BDS (B1I+B1C+B2a)

Galileo (E1+E5a)

QZSS (L1+L5)

NavIC (L5) Porta USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 2.0 Speaker Stereo Stereo Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Software al lancio HyperOS 2.0

Android 15 ColorOS 15

Android 15 OxygenOS 15

Android 15 Realme UI 6.0

Android 15

Le nostre recensioni

Prezzo a confronto

Xiaomi 15 OPPO Find X8 Pro – ITALIA OnePlus 13 – ITALIA Realme GT 7 Pro – ITALIA 12/256 GB 999,9€ ❌ 1.029€ 999€ 12/512 GB 1.099,9€ ❌ ❌ 1.099€ 16/512 GB ❌ 1.199€ 1.179€ ❌

Xiaomi 15 è arrivato in Italia ma come al solito il fratello maggiore 15 Pro resta un’esclusiva cinese. Anche OPPO Find X8 Pro, OnePlus 13 e Realme GT 7 Pro hanno fatto capolino in Italia (chi a fine 2024, chi nelle prime settimane del 2025) quindi ormai tutti i top principali sono arrivati alle nostre latitudini. In alto trovate un pratico confronto che mostra tutti i prezzi di listino dei vari top di gamma. Di seguito, vari link all’acquisto direttamente da Amazon e dagli store ufficiali; per quanto riguarda Xiaomi 15, segnaliamo il lancio anche di Xiaomi 15 Ultra (in vendita in Italia). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

OPPO Find X8 Pro | OPPO Store Tutti coloro che lo acquisteranno entro il 31 dicembre 2024 otterranno 12 mesi di garanzia aggiuntiva e riceveranno in regalo uno smartwatch OPPO Watch X. More Less 1199,99 €

Xiaomi 15 (Smartphone), 12+256GB, Nero, Lenti Leica Summilux, Fotocamera principale Leica da 50MP, Batteria da 5.240mAh, Ricarica HyperCharge da 90W, HyperAI... 999,90€ Compra Ora Amazon.it realme GT 7 Pro 5G Smartphone 12+256GB, Processore Snapdragon® 8 Elite Chipset, Fotocamera AI Ultra-clear Snap con AI Display Eco² RealWorld, Con tecnologia... 799,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 06/03/2025 12:25

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le