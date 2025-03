Xiaomi 15 Ultra vs Samsung Galaxy S25 Ultra: quali sono le differenze

La sfida dei Camera Phone è ufficialmente cominciata: ecco il nostro confronto tra Xiaomi 15 Ultra vs Samsung Galaxy S25 Ultra in cui andiamo ad esaminare quali sono le differenze per quanto riguarda design, specifiche e prezzo di entrambi i top di gamma. La prima metà dell’anno è partita alla grande, con una sfida tra due veri colossi tech.

Quali sono le differenze tra Xiaomi 15 Ultra e Samsung Galaxy S25 Ultra: flagship e Camera Phone a confronto

Design a confronto

Il design di Xiaomi 15 Ultra è ormai ampiamente consolidato: il flagship si ispira alle macchine fotografiche tradizionali e la nuova colorazione Silver Chrome attinge a piene mani dall’iconica serie Leica M. C’è un ampio modulo fotografico circolare, il logo Leica in bella vista (Xiaomi collabora con il noto marchio da varie generazioni di top di gamma) ed uno schermo con micro curvature su quattro lati. La selfie camera è inserita in un punch hole centrale.

Con Samsung Galaxy S25 Ultra cambiamo radicalmente stile rispetto all’avversario Xiaomi: le dimensioni generali sono più grandi, con linee più spigolose (ma di certo molto meno rispetto al predecessore Galaxy S24 Ultra); c’è uno schermo piatto e una Quad Camera senza modulo, con i sensori che spuntano direttamente dalla scocca. Anche in questo caso c’è un punch hole centrale per la selfie camera. Inoltre abbiamo il supporto alla S Pen: l’accessorio è integrato direttamente nel corpo del flagship e può essere estratto all’occorrenza dal suo alloggiamento.

Specifiche a confronto

Xiaomi 15 Ultra (ITALIA) Samsung Galaxy S25 Ultra (ITALIA) Dimensioni 161,3 x 75,3 x 9,48/9,35 mm



229/226 grammi 162,8 x 77,6 x 8,2 mm



218 grammi Impermeabilità IP68 IP68 Display • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,73″ 2K (3.200 x 1.440)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 1.920 Hz

• 3.200 nit

• Xiaomi Shield Glass 2.0 • Dynamic AMOLED 2X

• Flat

• 6,9″ 2K (3.120 x 1.440)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming

• 2.600 nit

• Gorilla Armor 2 Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

4 nm TSMC CPU 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 2 x 4,47 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M GPU Adreno 830 Adreno 830 RAM 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X ROM 512 GB/1 TB UFS 4.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Sicurezza Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Fotocamera • 50 MP LYT-900 f/1.63, PDAF, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.2, FoV 115°, 5 cm macro

• 50 MP teleobiettivo IMX858, f/1.8, zoom 5x, OIS, 10 cm macro

• 200 MP teleobiettivo periscopico Samsung HP9, f/2.6, zoom 5x, OIS • 200 MP HP2, f/1.7, PDAF, OIS

• 50 MP ultra-wide JN3, f/1.9, FOV 120°, 5 cm macro

• 10 MP teleobiettivo IMX754, f/2.4, OIS, zoom 3x

• 50 MP teleobiettivo periscopico IMX854, f/3.4, OIS, zoom 5x Feature • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP 2.0 • S Pen Selfie 32 MP f/2.0 12 MP f/2.2 Batteria 5.410 mAh (Global)

6.000 mAh (Cina) 5.000 mAh Ricarica 90W 45W Ricarica wireless 80W 15W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ✔️ Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 5.4 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS

NavIC GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

NavIC Porta USB-C 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio HyperOS 2

Android 15 One UI 7

Android 15

I nostri approfondimenti

Xiaomi 15 Ultra vs Samsung Galaxy S25 Ultra – Prezzo a confronto

Xiaomi 15 Ultra (ITALIA) Xiaomi 14 Ultra (ITALIA) 12/256 GB ❌ 1.499€ 12/512 GB ❌ 1.619€ 12 GB/1 TB ❌ 1.859€ 16/512 GB 1.499,9€ ❌ 16 GB/1 TB 1.699,9€ ❌

Le migliori offerte del momento

Xiaomi 15 Ultra – in bundle con Photography Kit Legend Edition e Watch S4 a 1.499,9€ su mi.com e Amazon (fino al 31 marzo)

e a 1.499,9€ su e (fino al 31 marzo) Samsung Galaxy S25 Ultra – 1 TB a 1.346€ su Amazon con il codice “Samsung100” da inserire al momento del checkout

