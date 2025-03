Xiaomi 15 Ultra vs 14 Ultra: quali sono le differenze

Xiaomi 15 Ultra e Xiaomi 14 Ultra sono i due flagship di punta di due generazioni: scopriamo quali sono le principali differenze tra i due Camera Phone della compagnia di Lei Jun tra specifiche, design e prezzo. Entrambi arrivano con un look “vintage”, un comparto fotografico eccezionale e una scheda tecnica senza compromessi!

Quali sono le differenze tra Xiaomi 15 Ultra e 14 Ultra: ecco cosa cambia tra i due Camera Phone

Design a confronto

Il design di Xiaomi 15 Ultra e quello del precedente 14 Ultra è quasi identico: gli unici dettagli che cambiano sono la posizione dei sensori all’interno del modulo fotografico, i materiali della scocca e le colorazioni. L’attuale versione 15 Ultra presenta un ampio modulo circolare ed è disponibile nei colori Black e White con pannello posteriore in vetro; la variante Chrome (Silver e Green, quest’ultima lanciata solo in Cina) hanno una doppia trama in vetro e pelle vegana, con un look bicolore che richiama le fotocamere Leica M.

Xiaomi 14 Ultra presenta il medesimo design: in questo caso la cover posteriore è in pelle vegana, sia nella colorazione Black che in quella White. Entrambi i telefono sono dotati di schermi AMOLED con micro curvature su quattro lati, con un punch hole centrale per la selfie camera.

Specifiche a confronto

Xiaomi 15 Ultra (ITALIA) Xiaomi 14 Ultra (ITALIA) Dimensioni 161,3 x 75,3 x 9,48/9,35 mm



229/226 grammi 161,4 x 75,3 x 9,20 mm



219,8 grammi Impermeabilità IP68 IP68 Display • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,73″ 2K (3.200 x 1.440)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 1.920 Hz

• 3.200 nit

• Xiaomi Shield Glass 2.0 • AMOLED C8

• Micro Quad Curved

• 6,73″ 2K (3.200 x 1.440)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 1.920 Hz

• 3.000 nit

• Xiaomi Shield Glass Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

4 nm TSMC CPU 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 GPU Adreno 830 Adreno 750 RAM 16 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X ROM 512 GB/1 TB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Sicurezza Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Fotocamera • 50 MP LYT-900 f/1.63, PDAF, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.2, FoV 115°, 5 cm macro

• 50 MP teleobiettivo IMX858, f/1.8, zoom 5x, OIS, 10 cm macro

• 200 MP teleobiettivo periscopico Samsung HP9, f/2.6, zoom 5x, OIS • 50 MP LYT-900, apertura variabile f/1.6-4.0, PDAF, OIS

• 50 MP ultra-wide IMX858, f/1.8, FOV 122°, 5 cm macro

• 50 MP teleobiettivo IMX858, f/1.8, OIS, 10 cm macro

• 50 MP teleobiettivo periscopico IMX858, f/2.5, OIS, 30 cm macro, zoom 5x Feature • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP 2.0 • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP Selfie 32 MP f/2.0 32 MP f/2.0 Batteria 5.410 mAh (Global)

6.000 mAh (Cina) 5.000 mAh Ricarica 90W 90W Ricarica wireless 80W 80W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ❌ Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 5.4 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS

NavIC GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

NavIC Porta USB-C 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio HyperOS 2

Android 15 HyperOS 1

Android 14

Le recensioni di GizChina.it

Prezzo a confronto

Il prezzo di lancio in Italia di Xiaomi 15 Ultra è di 1.499€, la stessa cifra del modello Xiaomi 14 Ultra: la compagnia asiatica ha deciso di non applicare rincari, anzi ha annunciato un’interessante promozione. Il nuovo top di gamma 15 Ultra potrà essere acquistato in bundle con Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition e Watch S4 fino al 31 marzo, tramite lo store ufficiale. Inoltre è presente anche l’extra-valutazione dell’usato (fino a 200€).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le