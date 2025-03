Xiaomi 15 Ultra: la fotocamera convince DxOMark, ma niente Top 10

Il super flagship Xiaomi del 2025 è arrivato: il nuovissimo Camera Phone è ufficiale al MWC e per l’occasione ecco i risultati dei test effettuati da DxOMark. Il team ha messo alla prova sia la fotocamera che il display di Xiaomi 15 Ultra con buoni risultati (anche se non eccezionali): ecco com’è andata.

Xiaomi 15 Ultra passa al vaglio di DxOMark: ecco com’è andata per fotocamera e display

Crediti: DxOMark

L’ultimo top di gamma di Xiaomi si presenta come il punto massimo del brand cinese lato fotografico: il sensore principale da 1″ (Light Fusion 900 da 50 MP) è accompagnato da un ultra-grandangolare ed un doppio teleobiettivo tra cui un Samsung HP9 da 200 MP, con sistema periscopico. Xiaomi 15 Ultra ha totalizzato 153 punti, fornendo ottime prestazioni: si tratta del miglior risultato per un telefono del brand ad oggi e – ovviamente – le grandi novità sono sia il teleobiettivo da 200 MP che l’utilizzo dello Snapdragon 8 Elite.

Il terminale si è posizionato 13° nella classifica dei migliori Camera Phone secondo DxOMark, a pari merito con Google Pixel 8 Pro e OPPO Find X6 Pro. Il flagship non è riuscito ad entrare nella Top 10, dominata da Huawei, Google, Honor, Apple ed OPPO. Quest’ultima è entrata di recente con Find X8 Pro, dispositivo in grado di regalare grandi soddisfazioni dal punto di vista fotografico. Potete leggere il giudizio completo di DxOMark e dare un’occhiata ai sample foto tramite questa pagina.

Crediti: DxOMark

I colleghi di DxOMark hanno pubblicato anche i risultati dei test effettuati sul display di Xiaomi 15 Ultra: anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un modello top, con un punteggio di 150. Il flagship monta uno schermo AMOLED da 6,73″ con risoluzione 2K (3.200 x 1.440), tecnologia LTPO e refresh rate a 120 Hz, fino a 3.200 nit di luminosità di picco e rapporto in 20:9.

Il pannello offre una buona leggibilità all’aperto e in condizioni di scarsa illuminazione, una buona esperienza di utilizzo (grazie alla bassa latenza), anche lato comfort (con il PWM Dimming). Tuttavia ci sono alcuni difetti come un contrasto innaturale delle immagini sotto la luce del sole e la mancanza di luminosità durante la riproduzione di video HDR10 in condizioni di scarsa illuminazione (e in ambienti interni). Per tutti i dettagli, ecco la pagina dei test di DxOMark.

