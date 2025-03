Xiaomi 15 vs OnePlus 13: quali sono le differenze

Con il debutto dello Snapdragon 8 Elite, ultima soluzione di punta prodotta da Qualcomm, hanno fatto capolino anche i top di gamma di nuova generazione. In questo confronto tra design, specifiche e prezzi andiamo a scoprire quali sono le differenze tra Xiaomi 15 e 15 Pro vs OnePlus 13: che cosa cambia tra questi tre flagship freschi di lancio.

Xiaomi 15 & 15 Pro vs OnePlus 13: tutte le differenze tra i nuovi top di gamma

DESIGN a confronto

Il design dei nuovi smartphone top non si discosta dalle precedenti generazioni: sia Xiaomi 15 che OnePlus 13 hanno optato per continuare con lo stile precedente, andando a migliorare alcuni dettagli per un’esperienza ancora più premium e raffinata. Il design di Xiaomi 15 e 15 Pro è basato su un modulo fotografico squadrato mentre frontalmente c’è uno schermo con punch hole; il modello base ha un display flat e dimensioni compatte mentre il fratello maggiore Pro è equipaggiato con un pannello con micro curvature su quattro lati (ed è più grande).

Anziché puntare sul rinnovare il look, la casa cinese ha optato per le personalizzazioni: i due flagship sono stati lanciati (in Cina) in molteplici varianti, ad esempio con cover in pelle di coccodrillo (ed un diamante incastonato di lato), oppure in tantissime colorazioni (oltre 20 per la versione standard). Trovate tutti i dettagli nell’approfondimento dedicato alla serie Xiaomi 15.

Anche OnePlus 13 non stravolge le cose ma va a migliorare il look del predecessore: ritroviamo in modulo fotografico circolare, ma stavolta il display non è curvo ma dotato delle stesse micro curvature su quattro lati già citate a bordo di Xiaomi 15 Pro. Ovviamente non manca l’iconico Alert Slider, elemento ormai tipico degli smartphone di OnePlus (ma che sparirà nella prossima generazione).

SPECIFICHE a confronto

Xiaomi 15 (ITALIA) Xiaomi 15 Pro (CINA) OnePlus 13 (ITALIA) Dimensioni 152,3 x 71,2 x 8,08/8,48 mm



191/192 grammi 161,3 x 75,3 x 8,35/8,73 mm



213/219 grammi 162,9 x 76,5 x 8,9/8,5 mm



210/213 grammi Impermeabilità IP68 IP68 IP68/IP69 Display • AMOLED

• flat

• 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 1.920 Hz

• 3.200 nit

• Xiaomi Shield Glass • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming

• 3.200 nit

• Xiaomi Dragon Crystal Glass • OLED

• Micro Quad Curved

• 6,82″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming

• 4.500 nit

• Crystal Shield Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC CPU 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M GPU Adreno 830 Adreno 830 Adreno 830 RAM 12 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB UFS 4.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 256/512 GB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ ❌ Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Sicurezza Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Fotocamera • 50 MP Light Fusion 900 f/1.6, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.2 Samsung JN1, FoV da 115°

• 50 MP teleobiettivo f/2.0 Samsung JN1, macro, zoom 3x, OIS • 50 MP Light Fusion 900 f/1.44, PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo periscopico, f/2.5, zoom 5x, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.2, FoV da 115° • 50 MP LYT-808 f/1.6, PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo periscopico, f/2.6, zoom 3x, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.0, FoV da 120° Feature • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP 2.0 • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP 2.0 Fotocamera Hasselblad Selfie Omnivision OV32B 32 MP f/2.0 Omnivision OV32B 32 MP f/2.0 32 MP (f/2.4) Batteria 5.240 mAh 6.100 mAh 6.000 mAh Ricarica 90W 90W 100W Ricarica wireless 50W 50W 50W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ✔️ ✔️ Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 5.4 (6.0 tramite OTA) 5.4 NFC ✔️ ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS

NavIC GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS Porta USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker Stereo Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ ✔️ Software al lancio HyperOS 2

Android 15 HyperOS 2

Android 15 OxygenOS 15

Android 15

Xiaomi 15 & 15 Pro vs OnePlus 13: PREZZO a confronto

Xiaomi 15 (CINA) Xiaomi 15 Pro (CINA) OnePlus 13 (ITALIA) 12/256 GB 999,9€ 5.299 CNY (688€) 1.029€ 12/512 GB 1.099,9€ ❌ ❌ 16/512 GB ❌ 5.799 CNY (753€) 1.179€ 16 GB/1 TB ❌ 6.499 CNY (825€) ❌

Sia Xiaomi 15 che OnePlus 13 sono disponibili all’acquisto in Italia (c’è anche Xiaomi 15 Ultra). L’unica eccezione riguarda il modello Xiaomi 15 Pro: come per la scorsa generazione il debutto è avvenuto solo in Cina. Comunque è possibile acquistarlo tramite store di terze parti, ovviamente in versione cinese.

