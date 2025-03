Xiaomi 15 diventa modulare al MWC 2025: la prossima rivoluzione della fotografia mobile?

Il 2025 è cominciato all’insegna dei Camera Phone, prima con Samsung Galaxy S25 Ultra ed ora con il nuovissimo Xiaomi 15 Ultra. In occasione del MWC Realme ha mostrato un suo concept phone molto speciale, caratterizzato da un sistema di lenti intercambiabili. Stavolta tocca proprio alla casa di Lei Jun: nonostante il lancio dell’ultimo modello Ultra il palcoscenico della fiera di Barcellona è perfetto per svelare un’ennesima novità. Xiaomi 15 diventa modulare grazie ad un pratico kit, per ora ancora in versione prototipale.

Xiaomi 15 si è trasformato in un Camera Phone modulare in occasione del MWC 2025

In occasione del MWC 2025, Xiaomi 15 cambia look e diventa un Camera Phone modulare: questa versione speciale mostrata a Barcellona mostra le potenzialità della fotografia mobile e quello che potrebbe essere il futuro del settore. Lo stesso Realme Ultra si presenta come un concept simile: il modulo fotografico è dotato di un particolare aggancio ed è possibile potenziare il comparto aggiungendo un obiettivo esterno (da 73 mm oppure da 234 mm). La soluzione proposta da Xiaomi ha un balzo avanti e rende le cose ancora più semplici e pratiche: il corpo dello smartphone presenta un anello magnetico Qi2 simile alla tecnologia MagSafe di iPhone. L’obiettivo esterno si aggancia magneticamente al telefono ed il gioco è fatto.

C’è anche un’icona nell’applicazione della fotocamera che indica se l’obiettivo è stato agganciato correttamente. Tuttavia montare un modulo del peso di 100 grammi ad uno smartphone piccolo e sottile come Xiaomi 15 può risultare scomodo; comunque per il momento si tratta di un concept, quindi l’importante è l’idea di fondo. Segnaliamo che abbiamo a che fare con un prototipo funzionante e dotato anche di un’ottima fluidità (tanto da non sembrare un’unità di prova).

L’obiettivo esterno è dotato della tecnologia proprietaria LaserLink (che riguarda sia l’alimentazione che il trasferimento delle immagini dal modulo al telefono). Per le specifiche abbiamo un sensore Light Fusion X M4/3 (Micro Quattro Terzi, quindi con dimensioni full frame in rapporto 4:3) da 100 MP, una soluzione di cui finora si è parlato solo tramite indiscrezione, lunghezza di 35 mm e apertura da f/1.4 a f/11. È presente anche un anello per la messa a fuoco manuale, per rendere l’esperienza ancora più completa.

Il nuovo sistema fotografico messo in piedi da Xiaomi è stato realizzato senza l’aiuto di terze parti; non è da escludere un futuro coinvolgimento di Leica ma per ora non ci sono dettagli al riguardo. Comunque è bene tenere sempre a mente che questo è un concept e che prima di vedere una versione finale per gli utenti bisognerà di certo attendere parecchio.

