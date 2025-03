WhatsApp potenzia le videochiamate: in arrivo emoji e “alza la mano”

Nonostante le messaggistica istantanea sia il punto forte di WhatsApp, gli sviluppatori non sembrano essere intenzionati a sottovalutare anche le altre forme di comunicazione come le chiamate e le videochiamate. Per potenziare quest’ultime, infatti, sono in arrivo un paio di funzionalità che chi utilizza spesso Zoom troverà essere particolarmente familiari.

WhatsApp: le videochiamare diventano riunioni video con la funzione “alza la mano”

Crediti: Android Authority

Nell’ultima beta di WhatsApp per Android, gli esperti di Android Authority hanno scovato due nuove funzionalità per le videochiamate ancora non ufficialmente annunciate. Con un nuovo aggiornamento, infatti, Meta porterà sulla celebre app di messaggistica istantanea la possibilità di utilizzare le emoji e la funzione “alza la mano” durante le videochiamate.

Se le emoji permetteranno di aggiungere simpatiche reazioni a quello che viene visto in video, la funzione “alza la mano” potrebbe avere uno scopo più orientato al lato business. Chi utilizza Zoom per lavoro, per esempio, conosce molto bene questa funzione che permette di prenotarsi per prendere la parola al posto dell’attuale oratore. Con questa funzione, quindi, sarà più semplice chiedere di parlare durante un meeting o una call aziendale, senza dover interrompere nessuno.

Al momento non sappiamo ancora quando questa funzionalità sarà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi ancora un paio di settimane di test prima di un lancio pubblico.

